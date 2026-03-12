Smešno: vlada bi rada državljane naučila, kako prepoznavati dezinformacije

Piše: G. B.

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (UKOM) je pred kratkim pripravil interaktivni preizkus znanja z naslovom Prepoznavanje dezinformacij in tehnik manipuliranja z vsebinami, s katerim želi vlada slovensko javnost spodbuditi k razmisleku o tem, kako nastajajo zavajajoče informacije in kako jih lahko prepoznamo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Preizkus uporabnikom na razumljiv in praktičen način predstavi najpogostejše oblike manipulacij z informacijami, s katerimi se srečujemo v digitalnem okolju ter ponuja konkretne primere, na katerih lahko preizkusijo svoje znanje in sposobnost prepoznavanja zavajajočih vsebin. V nadaljevanju navajamo preostanek sporočila:

Preizkus je pripravljen v izobraževalne in ozaveščevalne namene, saj je razumevanje delovanja dezinformacij ključno za učinkovito preprečevanje njihovega širjenja. Je orodje za boljše razumevanje, kako prepoznati in preprečevati širjenje dezinformacij. Uporabnike spodbuja k kritičnem razmišljanju ter k temu, da informacije vedno preverijo pri zanesljivih, verodostojnih virih, ter da se ob soočanju z dvomljivimi vsebinami vprašajo, kdo jih je ustvaril, s kakšnim namenom in ali so podprte z dokazi.

Projekt je del kampanje »preBERI, preMISLI, PREVERI: Ustavimo dezinformacije«, ki jo je UKOM prvič zagnal pred evropskimi volitvami leta 2024. Kampanja opozarja na vse večjo prisotnost dezinformacij in na njihov škodljiv vpliv na družbo. Poudarja, da smo žrtev dezinformacij lahko vsi. Dezinformacije spodbujajo polarizacijo, zmanjšujejo zaupanje v institucije, otežujejo sprejemanje premišljenih odločitev ter vplivajo na demokratične procese. V kriznih situacijah, kot so naravne nesreče, zdravstvene krize ali politična napetost, lahko širjenje neresničnih informacij povzroči zmedo, paniko ali celo ogrozi varnost ljudi. Prav zato je krepitev odpornosti proti manipulaciji z informacijami ključna za demokracijo.

Ukom vas vljudno vabi, da k izpolnjevanju kviza povabite tudi svoje bralce, poslušalce in gledalce in tako prispevate k ozaveščanju in izobraževanju o nevarnostih dezinformacij. Mediji imate pri ozaveščanju javnosti o pomenu preverjanja informacij izjemno pomembno vlogo, zato lahko s širjenjem dostopa do takšnih orodij ključno prispevate k bolj informirani in na manipulacije odporni družbi.

Preizkus je anonimen in namenjen izključno izobraževanju in ozaveščanju ter spodbujanju kritičnega mišljenja. Dostopen je na povezavi (tudi preko priložene QR kode):

https://vladarepublikeslovenije.my.canva.site/dezinformacije

Ob tej priložnosti vas vabimo tudi k branju in deljenju priročnika za boj proti dezinformacijam, ki je dostopen na povezavi (tudi preko priložene QR kode):

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/UKOM/Dezinformacije/Boj-proti-dezinformacijam.pdf

Pomembno orodje za širjenje dezinformacij so tudi spletne strani, ki poskušajo bralce zavesti s tem, da zelo natančno posnemajo druge, avtentične spletne strani medijev, vendar pa je vsebina drugačna in polna dezinformacij. Gre za podoben prijem, ki ga goljufi uporabljajo pri spletnih prevarah, ko se pretvarjajo, da so uradne spletne strani podjetij ali njihovih spletnih trgovin.

Včasih uspe s spretno manipulacijo ali hekerskim napadom zlonamernim akterjem prevzeti nadzor celo nad uradno spletno stranjo medija oziroma podjetja ali pa nad njihovimi profili na družbenih omrežjih. Cilj je lahko izsiljevanje za odkupnino ali pa tudi sprememba vsebine z namenom širjenja dezinformacij. Zato je SI-CERT pripravil priporočila, kako lahko uporabniki spleta in družbenih omrežij preverijo, ali si ogledujejo avtentično spletno stran in kaj storiti, ko prej zanesljiva spletna stran ali profil na družbenem omrežju naenkrat začne objavljati sumljive vsebine.

Osnovni namen je sicer dober, a glede na to, koliko dezinformacij je že javnosti natrosil predsednik vlade Robert Golob v svojem mandatu, bi bilo higienično, če se najprej opraviči za svoje laži.