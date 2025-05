Slovenski ortodont otroka zdravil 5 let, hrvaški 1,5 leta za pol cene

Piše: Moja Dolenjska

Slovensko zdravstvo v Sloveniji očitno tone vse globlje. Čakalne dobe pod to vlado so se enormno podaljšale, očitno pada tudi kakovost zdravstva, ki v javnem zdravstvu vsaj na primarni ravni nikoli ni bila ravno blesteča. Stanje so izboljševali zasebniki s koncesijo, pa še tem skuša vlada Roberta Goloba zdaj čim bolj onemogočiti delo.

Lep primer stanja opisuje izkušnja matere, ki je na družbenem omrežju Facebook opisala primerjavo zdravljenja slovenskem ortodontu in ortodontu na Hrvaškem. Takole je napisala:

“Ortodontsko zdravljenje otroka – primerjava kvalitete storitev in stroškov Slovenija: Hrvaška:

1) Slovenija: – ortodont, ki se mu ne sanja, kaj počne. Otrok nosi aparat 5 let. Ortodont na vsakem pregledu malce pogleda zobe in ne naredi praktično nič, da bi se zdravljenje čim prej končalo. Namesto, da bi se stanje otroku izboljševalo, se mu poslabšuje. Dobimo pošizditis, prekinemo zdravljenje v Sloveniji in ga nadaljujemo na Hrvaškem. Seveda samoplačniško.

2) Hrvaška: – ortodont strokoven, hiter in natančen. Določenih malenkosti ali kakšnega pregleda nam sploh ne zaračuna, kar me pozitivno preseneti… Napačno in nestrokovno nalepljene zvezdice, ki jih je nalepil ortodont v Sloveniji, mora odstraniti in nalepiti nove😠. Zdravljenje zaključeno v roku 1,5 leta. Zobje kot iz filma.

Strošek zdravljenja na Hrvaškem: 725,00 evrov. Enaka storitev bi v Sloveniji stala točno 1.328,64 evrov – izračun narejen s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Stroške zdravljenja na Hrvaškem sem dobila v celoti povrnjene s strani ZZZS. Toliko, da veste; kaj plačujemo v Sloveniji.😤”