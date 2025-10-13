Slovenija si še ene leve vlade ne more privoščiti

Piše: Moja Dolenjska
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke se danes nahaja na obisku v Pomurski regiji. Terenski obisk so začeli z delovnimm zajtrkom, kjer so se srečali s prekmurskimi župani in predsedniki lokalnih odborov stranke SDS. Predsednik stranke Janez Janša je na X zapisal, da je bil pogovor konkreten in pri tem navedel več stvari.
Ker se s podobni težavami srečujejo tudi ostali župani, problematika pa je resnično širša in splošna ter velja za celotno Slovenijo, v nadaljevanju objavljamo ugotovitve.
- Zakonodaja se preveč spreminja – državljani ne vedo več, čemu verjeti.
- Občine so podfinancirane in se vse bolj zadolžujejo.
- Mladi odhajajo čez mejo, ker je slovenska birokracija počasna in neučinkovita – dovoljenja v Avstriji dobijo bistveno prej.
- Področje socialnih transferjev je treba urediti – trenutna situacija meji na anarhijo. Delo mora biti vrednota.
- Država je preveč centralizirana – podeželje se prazni in izčrpava.
- Zavzemamo se za hitrejše postopke, manj birokracije, razbremenitev davkov in ukrepe, ki bodo mladim dali razlog, da ostanejo doma.
- Čas je, da znova vzpostavimo Urad za demografijo.
Stvari so res prešle vse meje. Zdajšnja vlada stvari ne obvladuje, pa četudi bi nekateri radi slišali drugače!