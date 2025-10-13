Slovenija si še ene leve vlade ne more privoščiti

Piše: Moja Dolenjska

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke se danes nahaja na obisku v Pomurski regiji. Terenski obisk so začeli z delovnimm zajtrkom, kjer so se srečali s prekmurskimi župani in predsedniki lokalnih odborov stranke SDS. Predsednik stranke Janez Janša je na X zapisal, da je bil pogovor konkreten in pri tem navedel več stvari.

Ker se s podobni težavami srečujejo tudi ostali župani, problematika pa je resnično širša in splošna ter velja za celotno Slovenijo, v nadaljevanju objavljamo ugotovitve.

Zakonodaja se preveč spreminja – državljani ne vedo več, čemu verjeti.

Občine so podfinancirane in se vse bolj zadolžujejo.

Mladi odhajajo čez mejo, ker je slovenska birokracija počasna in neučinkovita – dovoljenja v Avstriji dobijo bistveno prej.

Področje socialnih transferjev je treba urediti – trenutna situacija meji na anarhijo. Delo mora biti vrednota.

Država je preveč centralizirana – podeželje se prazni in izčrpava.

Zavzemamo se za hitrejše postopke, manj birokracije, razbremenitev davkov in ukrepe, ki bodo mladim dali razlog, da ostanejo doma.

Čas je, da znova vzpostavimo Urad za demografijo.

Stvari so res prešle vse meje. Zdajšnja vlada stvari ne obvladuje, pa četudi bi nekateri radi slišali drugače!