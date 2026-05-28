Konec uvažanja volivcev: SDS, NSi in Resni.ca ukinjajo volilno pravico za tujce

Piše: Spletni časopis

Tujci ne bodo smeli več odločati, kdo nam bo vladal. To poslanci SDS, NSi in Resni.ce predlagajo s spremembo zakona o lokalnih volitvah.

Ustava dopušča, da smejo na volitvah sodelovati tudi posamezniki, ki niso državljani naše države in v zakonu je na lokalni ravni določena ta pravica za državljane EU, ker je naša država postala del te skupnosti. A v zakon je bilo k temu dodano še, da imajo volilno pravico tudi tujci iz vseh drugih držav, če le pri nas pridobijo stalno prebivališče. To bi poslanci koalicije, ki prevzema oblast, ukinili. Stalno bivališče si predvsem priseljenci z Balkana pri nas zadnja desetletja urejajo množično. To omogoča uvažanje volivcev iz tujine za pomoč tej ali oni stranki ali kandidatu. Na to je opozoril tudi Matej Lahovnik:

Sprememba bo zanesljivo sprožila velike polemike, ker lahko vpliva na rezultate volitev. Tema je dodatno atraktivna, saj so na levi – ko so ugotovili, da bo oblast prevzel Janez Janša – ustavno sodišče pravkar zasuli s postopki za razveljavitev volitev in potrditve poslanskih mandatov, češ da je šlo za vplivanje iz tujine. Tako to nenavadno dogajanje opazimo med vlogami na US:

Poslanci SDS, NSi in Resni.ce predlagajo, da bi ukinitev pravice odločati o oblasti za tujce začela veljati že naslednji dan po objavi v uradnem listu, ker se lokalne volitve hitro bližajo in morajo imeti volilni organi dovolj časa, da se pripravijo.