(VIDEO) Celo Mesec obrnil hrbet Jankoviću: Zadnji dan za podpis referenduma proti odiranju s parkirninami – podpise možno oddati le še danes!

Le še danes je mogoče v Ljubljani podpisati pobudo za lokalni referendum, da bi ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću preprečili širjenje parkirnih con do obvoznice, s čimer prek hrbtov meščanov in obiskovalcev polni občinsko blagajno.

Organizatorji zbiranja podpisov opozarjajo, da manjka še 800 podpisov, da bi zbrali 11.500 overjenih podpisov za referendum. Spletni časopis podpisovanje pobude podpira. Ravnanje župana ni pravično. Kot urednik sem pobudo tudi osebno podpisal. Elektronsko je to mogoče storiti v minuti. Pozivam vas, da če le lahko, pomagate še vi. In prosite še druge, da pomagajo. Razloge sem v nedeljski kolumni pojasnil tako: “Iz centra mesta, da bi pobral denar vsem, ki prihajajo delat ali karkoli urejat v državne ustanove, tudi zdravstvene, župan parkirnine širi do obvoznice in to za parkiranje na območjih, ki so jih plačali ljudje zase in ne občini za služenje denarja. Mesto privatizira javno. Zaradi pogoltnosti poteka zbiranje podpisov za referendum. Podpisal sem tudi osebno. Z novim lokalnim davkom, parkirnina skoraj že povsod, gre oblast predaleč. Udarjajo po revnih. Bogati imajo garaže in parkirišča. In z njimi služijo.”

Včeraj je podpora podpisovanju prišla tudi iz nenavadne smeri, javno je poziv k podpisovanju objavil sopredsednik Levice Luka Mesec, ki sicer velja za zaveznika Jankovića. A smo v letu lokalnih volitev, ko takšne privatizacije javnega celo Levica, tako vsaj kaže, ne more več braniti.