Še en “genialen” Golobov ukrep: Dvig trošarin za pivo zadnji žebelj v krsto pivovarstva

Piše: C. R.

Vlada je novo uredbo o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače sprejela v začetku maja, pri čemer je zvišanje trošarin na pivo, pa tudi za vmesne pijače in etilni alkohol, pojasnila predvsem s podporo doseganju ciljev na področju javnega zdravja. Trošarine se bodo za sedem odstotkov zvišale 1. junija.

“Gre za izrazito nepošten in nesorazmeren ukrep, saj se pod pretvezo varovanja javnega zdravja dodatno obdavčuje le alkohol v pivu. S tem država diskriminatorno obravnava alkoholne pijače in sektor pivovarstva obsoja na propad,” so se danes odzvali v GZS.

Dodali so, da so poslovni rezultati malih pivovarjev v zadnjih letih zelo slabi. Še vedno si namreč niso opomogli po pandemiji covida-19, ko je zaprtje lokalov močno zmanjšalo prodajo piva. Tega izpada ne uspejo nadomestiti prek prodaje v trgovinah in prek spleta. Ob vsem tem pa se soočajo še z visokimi stroški surovin, energentov, embalaže, stroškov dela in storitev.

Obstoj manjših pivovarn je s to zadnjo uredbo resno ogrožen, vlada pa tega enostavno ne želi razumeti, so zapisali v GZS. Bojijo se, da zaradi višjih trošarin številnim slovenskim pivovarnam, od katerih so mnoge v zadnjem času izvedle obsežne investicije v moderno tehnološko opremo, grozi zaprtje in posledično izbris slovenske ponudbe malih pivovarjev.

Vlado pozivajo k takojšnjemu razmisleku o uredbi. Ta ne bo prizadela zgolj proizvajalcev, temveč celotno dobaviteljsko verigo. Posledice pa bodo posredno občutili tudi potrošniki. Zaradi dviga trošarine bi se lahko cena piva dvignila za več kot štiri odstotke, seveda če jo bodo pivovarji uspeli prenesti v strukturo cene. V nasprotnem primeru jih bo še več v rdečih številkah, so še opozorili.

Na ministrstvu za finance so zvišanje trošarin za pivo načrtovali že lani, takrat z osnutkom zakona o trošarinah kot delom paketa davčnih sprememb, ki pa ga nato ob pomislekih gospodarstva niso poslali v nadaljnjo proceduro.