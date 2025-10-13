Se bo Ksenija Horvat uklonila želji Goloba in uničila priljubljeno oddajo Tarča?

Piše: Moja Dolenjska

Po informacijah portala Info360 direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat, ki jo je na to mesto posredno nastavila vlada Roberta Goloba, po treh do vlade kritičnih oddajah načrtuje uničenje oddaje Tarča. Med drugim načrtuje zamenjavo urednika oddaje Boštjana Kogovška in zamenjavo voditeljice Erike Žnidaršič, novinarka Vanja Gligorović pa naj bi dobila opomin pred odpovedjo zaposlitve, in to zgolj zato, ker si je drznila pooblaščencu predsednika vlade Stojanu Zdolšku postaviti nekaj novinarskih vprašanj.

Za komentar omenjenih neuradnih informacij, ki so se razširile po RTV, so na portalu prosili RTV, a teh informacij niso zanikali.

»Oddaja Tarča je pomemben del našega programa in jo bomo še naprej razvijali v skladu z novinarskimi načeli in poslanstvom RTV Slovenija. Za delovanje uredništva je ključno zaupanje ter spoštovanje etičnih in profesionalnih standardov. Kadrovski postopki so del notranjega delovnopravnega reda RTV Slovenija,« so odgovorili. Iz odgovora je razbrati, da je vodstvo na RTV prepričano, da oddaja služi njim in ne javnosti ter da lahko v oddaji kadrujejo, kakor se jim zahoče.

Precej očitno torej je, da namerava vodstvo TV Slovenija z direktorico Ksenijo Horvat na čelu očitno asistirati predsedniku vlade Robertu Golobu in ljudem okoli njega, ki so v teh dneh družno udarili po oddaji – in to zgolj zato, ker si je drznila postaviti ogledalo korupciji, ki vlada pod trenutno vlado.

Slednje sicer ne bi bil prvi politični obračun z do vlade kritičnimi novinarji v času, ko Ksenija Horvat na TV Slovenija zaseda odgovorna mesta. Spomnimo, v času Horvatove, ki je bila takrat odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija, je bila pred leti ukinjena priljubljena in zelo gledana oddaja Pogledi Slovenije. Povod za to drastično odločitev je bila po besedah takratnega urednika Bojana Travna oddaja o Mercatorju.