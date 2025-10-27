SDS zahteva izredno sejo o nasilju

Piše: C. R.

Na današnji novinarski konferenci je poslanec Zvone Černač predstavil zahtevo skupine poslank in poslancev Slovenske demokratske stranke ter Nove Slovenije za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije, na kateri želimo obravnavati točko o ukrepih za preprečitev nadaljnjega nasilja in kriminala s strani Romov na območju JV Slovenije in Posavja ter za trajno reševanje romske problematike.

Černač je uvodoma poudaril, da je tragedija, ki se je zgodila minuli konec tedna v Novem mestu, tragičen in nesprejemljiv dogodek, ki bi ga bilo mogoče preprečiti, če bi vlada pravočasno ukrepala. Po njegovih besedah imajo to smrt na vesti predsednik vlade dr. Robert Golob, ministri in poslanci njegove koalicije ter predsednica republike, ki je s svojimi dejanji in izjavami dajala podporo posameznim Romom, ne pa večinskemu prebivalstvu, nad katerim so se ti izživljali in ga ustrahovali. Odgovornost po njegovih besedah nosijo tudi vodstvo policije, tožilstvo in pravosodje.

“V Poslanski skupini SDS že tri leta opozarjamo na stopnjevanje nasilja in kriminala posameznih Romov na območju Dolenjske. Vložili smo številne predloge, podprli sveženj zakonov, ki so jih s podpisi več kot 30.000 državljanov vložili župani iz JV Slovenije, vendar so poslanci vladajoče koalicije vse te predloge zavrnili, obstruirali seje komisij in se iz predlogov celo norčevali. Nekateri so šli celo tako daleč, da so trdili, kako so pretepeni sami plačali tiste, ki so jih pretepli,” so zapisali.

“Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo zgodilo najhujše – in se je, pred dvema dnevoma.” Zato bi moral predsednik vlade Robert Golob že včeraj prevzeti odgovornost in odstopiti,« je bil jasen poslanec Zvone Černač. Namesto tega sta zaradi političnega reševanja njegove kože odstopila minister in ministrica, ki pa posle še naprej opravljata.

“V Poslanski skupini ocenjujemo, da bi bil prvi in najbolj učinkovit ukrep za izboljšanje razmer odstop predsednika vlade Roberta Goloba in čimprejšnje predčasne volitve, saj je njegova ekipa dokazala, da vodenju države ni kos – ne le na področju varnosti, temveč tudi na številnih drugih področjih. Ker pa do tega očitno ne bo prišlo, smo v PS SDS danes vložili zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora, na kateri želimo obravnavati konkretne ukrepe za zajezitev nasilja in kriminala ter za trajno reševanje romske problematike,” je še zapisano v sporočilu za javnost.

Predlagajo, da Državni zbor RS Vladi RS priporoči: