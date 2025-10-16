SDS za nujno sejo odbora DZ o vlogi malih kmetij pri prehranski varnosti

Piše: Moja Dolenjska

V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke so 14. oktobra 2025 vložili zahtevo za sklic nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri želijo obravnavati temo Družinske in male kmetije kot nosilci prehranske varnosti v Sloveniji.

Prepričani so, da slovensko kmetijstvo potrebuje resen premislek in konkretne ukrepe, saj so mnoge družinske in male kmetije na robu preživetja. Gre za ljudi, ki s svojim delom ne zagotavljajo le kakovostne slovenske hrane, temveč tudi obdelano in poseljeno podeželje, ohranjajo slovensko krajino ter prispevajo k trajnostnemu razvoju in turizmu.

Slovenija ima zaradi svoje naravne danosti posebne izzive – več kot 75 % kmetijskih zemljišč se nahaja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje, 38 % ozemlja pa je v območju Natura 2000. Takšne razmere zahtevajo ciljane ukrepe, ki bodo prilagojeni realnosti slovenskih kmetij.

Zato predlagajo, da država okrepi podporo malim in družinskim kmetijam, med drugim z naslednjimi ukrepi:

revizijo strateškega načrta skupne kmetijske politike in pripravo novih spodbud za mlade prevzemnike kmetij,

uvedbo socialno-varstvenih prejemkov za prenosnike kmetij, ki so bili vsaj pet let zavarovani iz kmetijske dejavnosti,

zmanjšanje administrativnih bremen ter uvedbo satelitskega spremljanja kmetijskih zemljišč,

uvrstitev kmetijskih poklicev med deficitarne,

spremembo davčne in kmetijske zakonodaje, ki bi uvedla pavšalno obdavčitev dopolnilnih dejavnosti,

spremembo pravil o oddaji in prodaji kmetijskih zemljišč, da se prednostno omogoči dostop mladim in lokalnim kmetom,

povečanje investicij v infrastrukturo (namakalni sistemi, zaščita proti toči, rastlinjaki, skladišča),

ter povečanje sredstev za območja z omejenimi dejavniki (OMD).

Navajajo, da mora biti cilj slovenske kmetijske politike jasen – prehranska varnost in samooskrba s slovensko hrano. Družinske in male kmetije so namreč ključni nosilci te naloge, zato morajo imeti trdno mesto v strateških dokumentih države.

Zato so vložili zahtevo za nujno sejo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da o teh vprašanjih opravijo temeljito razpravo in sprejmejo potrebne sklepe.