SDS predlaga enotno številčenje list

Piše: STA

V SDS so danes predstavili svoj predlog novele zakona o volitvah v DZ, s katerim predlagajo enotno številčenje kandidatnih list v vseh osmih volilnih enotah. Kot je pojasnila poslanka Anja Bah Žibert, ima lahko zdaj lista kandidatov v vsaki volilni enoti drugačno volilno številko, kar po njeni oceni zmede volivce in vodi v nepreglednost.

Kot je na današnji novinarski konferenci spomnila poslanka Bah Žibert, volitve v DZ potekajo v osmih volilnih enotah. Danes se za vsako volilno enoto žreb izvede posebej, potem pa se določi številka na glasovnici za listo kandidatov v tisti volilni enoti. Kot je dodala, ima lahko zdaj posamezna lista kandidatov v vsaki volilni enoti drugačno volilno številko, kar po njeni oceni zmede volivce in vodi v nepreglednost.

V SDS so prepričani, da je treba to odpraviti in omogočiti večjo preglednost nad volitvami. Zato so minuli teden v DZ vložili predlog novele zakona o volitvah v DZ, s katero v poslanski skupini predlagajo, da se žreb izvede na nivoju države in bi torej izžrebana številka posamezne liste veljala za celotno državo. Prepričana je, da je ta sprememba koristna tako za vse, ki izvajajo aktivno in pasivno volilno pravico, kot tiste, ki izvajajo pripravo na volitve, saj bi žrebanje tako potekalo samo enkrat.

Pojasnila je, da so svoje podpise ob vložitvi prispevali tudi v NSi. Ocenila je, da bodo spremembo podprle tudi druge politične stranke, če si želijo večje preglednosti in manj zmede med volivci. “Mislim, da bi morale to vse stranke podpreti,” je dejala. Prepričana je, da gre pri predlogu novele zakona o volitvah v DZ za tehnično spremembo, ki omogoča lažje izvajanje volitev.

Bah Žibert je ponovila tudi, da v SDS podpirajo razmisleke o ukinitvi volilnega molka, bi bilo pa treba za zagotavljanje enakopravnejših pogojev za volivce najprej vrniti ukinjena volišča, meni.