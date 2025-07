Rom streljal na voznika, ki je pri vožnji mimo romskega naselja trčil v psa

Piše: Moja Dolenjska

Še ena nenavadna zgodba o nasilju Romov prihaja na dan. Tudi tokrat z Dolenjske.

Konec maja se je eden od občanov z avtomobilom peljal mimo romskega naselja Dobruška vas. Med vožnjo je trčil v dva psa, ki sta se prosto gibala po naselju in nista bila pod nadzorom. Ko je to opazil eden izmed Romov, je iz puške proti vozilu občana izstrelil več strelov in avtomobil poškodoval.

Policisti so opravili ogled in nemudoma pričeli z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja grožnje in poškodovanja tuje stvari. Uspelo jim je zbrati dovolj informacij, na podlagi katerih so pridobili odredbo sodišča za izvedbo hišne preiskave na naslovu bivanja 32-letnega roma. Med hišno preiskavo so našli in zasegli dve zračni puški, s katerima je osumljenec storil kaznivi dejanji in 78 nabojev. Zoper 32-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.