Pripravite se: današnji dan bo na cestah strašljiv

Piše: G. B.

Podobno kot vnebovhod, ki je prav tako na četrtek, je tudi praznik Sv. Rešnjega Telesa v soseščini dela prost dan. Zato se mnogi Avstrijci in Nemci na ta dan podajo proti Hrvaški na podaljšan vikend.

To pa tudi pomeni, da nas danes poleg vročega vremena čaka tudi precej večja gostota prometa. Ker je za Slovenijo to delovni dan in bodo poleg tega na cestah tudi težki tovornjaki (tudi za tranzitni promet), bo to pomenilo zelo otežene razmere na cestah, zastoje in morda tudi nesreče.

Zato svetujemo uporabo vlakov, za vse tiste, ki so na cestah, pa uporabo manj obremenjenih alternativnih poti, zlasti v smeri proti Primorski. Ker se bo promet iz preobrmenjenih avtocest preusmerjal na vzporedne regionalne ceste, je tudi tam mogoče pričakovati zastoje.

Že danes zjutraj so sporočali, da je na glavni cesti Celje-Krško med Zidanim Mostom in Hotemežem zaradi razlitja nafte vozišče spolzko. Zastoji zaradi delovnih zapor so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani (zamuda 5-10 minut) ter na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru (zamuda 10-15 minut). Podatki o zamudah so iz zgodnjih jutranjih ur. Predvsem svetujemo, da se izogibate zastojem sredi dneva, ko bo najbolj vroče. S seboj imejte vodo.

Do 22. julija bo vsak dan od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro zaradi del zaprta cesta Podlom-Kranjski Rak-Luče. Predvidoma do 16. avgusta bo zaradi izgradnje komunalne infrastrukture za ves promet zaprta Orlova ulica med Ižansko cesto in Ob dolenjski železnici v Ljubljani. Do konca avgusta bo na cesti Ljubljana-Medvode pri avtocestnem priključku Šentvid promet potekal po enem pasu v vsako smer. Pričakovani so zastoji na vseh cestah med Kranjem in Ljubljano. Zaradi del na Celovški cesti je na gorenjski avtocesti, med priključkoma Brod in Šentvid proti Ljubljani, dovoljen promet za vsa vozila, tudi tista brez vinjete. Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si

V nedeljo je mogoče pričakovati zastoje v obratno smer.