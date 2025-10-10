(PREJELJI SMO) Delodajalci razočarani, ker vlada ne pristaja na razbremenitev stroškov dela

Piše: OZS

Delodajalske organizacije (OZS, GZS, ZDS, TZS in ZDOPS) so se današnje seje Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) udeležile v upanju, da bi našli skupno rešitev, ki bi vsem zaposlenim v državi omogočila višje neto plače. Veliko razočaranje za delodajalce je, da vlada in sindikati niso podprli predloga delodajalcev v smeri razbremenitve stroškov plač. To bi namreč zaposlenim prineslo precej več kot znaša predlagana božičnice. Delodajalci so sicer podprli nagrajevanje zaposlenih v obliki neobvezne božičnice, ki mora biti razbremenjena vseh davkov in prispevkov.

Delodajalci so na seji izpostavili, da so zaposleni njihovo največje bogastvo. Vlado in sindikate so pozvali k iskanju skupne rešitve, ki bi prinesla višje neto plače zaposlenim. »Želimo si, da bi zaposleni imeli višje neto plače, kar pomeni, da mora vlada razbremeniti stroške dela. In če predsednik vlade res želi dobro zaposlenim, bo to storil. Naši izračuni kažejo, da če ta vlada ne bi ukinila splošne davčne olajšave, bi zaposlenim s povprečno plačo v minulih treh letih v žepu ostalo kar 3.600 evrov več,« je v imenu delodajalcev izpostavil predsednik OZS Blaž Cvar.

Predstavniki delodajalskih organizacij so na seji tudi spomnili, da božičnico že sedaj plačujejo tista podjetja, ki imajo dobre poslovne rezultate in si to lahko privoščijo. Cvar je dejal, da bi moral biti skupni cilj vseh, kako bomo sprejemali ukrepe za razbremenitev plač. Poudaril je, da z dodatno obremenitvijo delodajalcev ne razbremenjujemo plač. Če bi Vlada RS želela razbremeniti delo, je potrebno znižati prispevne stopnje delojemalcev ali zvišati dohodninsko olajšavo ali spremeniti dohodninsko lestvico. Opozoril je, da bo šlo v primeru obvezne božičnice za enkraten učinek, saj lahko že naslednje leto pričakujemo znižanje regresa in nižja plačila za poslovno uspešnost.

Po razpravi so delodajalci predlagali dva sklepa. Prvi sklep je bil, da ESS podpira prostovoljno božičnico, ki je razbremenjena vseh davkov in prispevkov. Drugi sklep pa se je glasil, da ESS soglaša, da se sestane strokovni odbor ESS za delo in socialne zadeve, ki obravnava ukrepe za razbremenitev stroškov dela.

Oba sklepa sta tako vlada kot sindikati zavrnili, zato je bila delodajalska stran primorana predčasno zapustiti sejo. Ker vlada ne pristaja na razbremenitev plač, je vse bolj očitno, da gre pri napovedi obvezne božičnice zgolj za predvolilno potezo oz. predvolilni bombonček. In nikakor ne za iskreno namero vlade, da bi imeli zaposleni višje neto plače.

Mira Črešnar, vodja odnosov z javnostmi, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije