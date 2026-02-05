(PREJELI SMO) Prispevajte v sklad za Maria – po mamini smrti je ostal sam na svetu

Piše: C. R.

Življenje ne piše vedno samo lepih zgodb, lahko pa se zelo težka preizkušnja z veliko truda sčasoma vseeno prelevi v nekaj dobrega. Tako so prepričani tudi organizatorji pomoči Mariu, ki so s pomočjo humanitarne organizacije Zveze Anite Ogulin uredili račun, na katerem se zbirajo donacije za Maria.

Mario je lani obiskoval 9. razred Osnovne šole Ledina, ko ga je doletela težka življenjska preskušnja: po težki bolezni mu je umrla mama. Ostal je popolnoma sam na svetu, saj je oče že prej odšel neznano kam. Zanj bodo do polnoletnosti skrbeli v Zavodu Višnja Gora, saj nima sorodnikov, ki bi mu lahko pomagali iin nudili dom, po dopolnjenem 18. letu pa se bo moral znajti povsem sam.

Vsi, ki bi radi Mariu pomagali lahko na račun sklada nakažete poljuben znesek – enkratno, večkratno ali periodično. Vsak posameznik to določi sam zase. Sklad bo odprt, dokler bodo na njem sredstva.

ZVEZA ANITA OGULIN IN ZPM

PROLETARSKA CESTA 1, 1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 3300 0000 1303 865

KODA: CHAR

NAMEN: HUMANITARNO NAKAZILO MARIO

SKLIC: SI00 650-1336

Zbrana sredstva bodo namenjena za poravnavo dolgov, ki so se nabrali Marievi mami v zadnjem času njenega življenjskega obdobja. Za poplačilo dolgov si prizadeva tudi CSD. Če bi to uspelo, bi bil zbrani znesek na skladu namenjen za opravljanje vozniškega izpita, ki si ga Mario želi v prihodnosti narediti, in druge materialne potrebe, ki se bodo pokazale v njegovem vsakdanjem življenju: nakup maturantske obleke, obiskovanje prostočasne dejavnosti (nogomet, fitnes,…) in podobno. Skrb nad Marievim skladom bo imela ena od svetovalk Zveze Anite Ogulin, s katero se bo Mario dogovarjal o svojih konkretnih materialnih potrebah.