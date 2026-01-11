(PREJELI SMO) 3. memorial Franca Simoniča v Celju poudaril pomen šaha kot temeljnega športa misli

Piše: Športni Forum SDS

V Centru Don Bosko v Celju je bil včeraj uspešno izpeljan 3. memorial Franca Simoniča, tradicionalni šahovski turnir v organizaciji Športnega foruma SDS, ki je znova potrdil, da je šah več kot le igra, da je šport misli, strategije in povezovanja generacij.

Turnir je slovesno odprl Simon Razgor, predsednik Športnega foruma SDS, ki je v svojem kratkem uvodnem nagovoru izpostavil pomen šaha za razvoj posameznika in družbe. Ob tem je poudaril, da je šah osnova vseh športov, saj razvija strateško razmišljanje, potrpežljivost, disciplino in sposobnost sprejemanja odločitev kar so lastnosti, ki so ključne tako v športu kot v vsakdanjem življenju.

Memorial, posvečen spominu na Franca Simoniča, je potekal v športnem in prijetnem vzdušju ter združil šahiste različnih starosti in ravni znanja. Posebna vrednost dogodka je bila prav v tem, da je šah znova dokazal svojo povezovalno vlogo, za isto šahovnico so sedli mladi in starejši, izkušeni in rekreativni igralci.

Po koncu tekmovalnega dela je sledila podelitev pokalov, ki so jih podelili Simon Razgor, predsednik Športnega foruma SDS, ter člana izvršilnega odbora Jan Muršec in Franjo Rozman.

Najprestižnejši pokal – pokal za prvo mesto – je prejel Franc Pešec, ki je s svojo igro pokazal izjemno zbranost in šahovsko znanje. Drugo mesto je osvojil Božo Štucl, tretje mesto pa Tonček Kukovec.

Posebno priznanje je bilo namenjeno tudi najboljšim v posameznih kategorijah. Polona Rifelj je bila nagrajena kot najboljša ženska igralka, obenem pa je prav ona podelila tudi pokal za prvo mesto, kar je podelitvi dalo še posebno simbolno težo.

Organizatorji nismo pozabili niti na pomen generacijske raznolikosti v šahu. Pokal za najstarejšega igralca je prejel Edvard Krajnc, medtem ko je pokal za najmlajšega udeleženca pripadel Žanu Korenu Gombocu, kar lepo ponazarja, da je šah šport za vse generacije.

Dogodek je znova pokazal, da šah ni le tekmovanje, temveč pomembno orodje za razvoj miselnih sposobnosti, medsebojnega spoštovanja in zdrave tekmovalnosti.

Športni forum SDS je z organizacijo memoriala dokazal svojo zavezanost promociji športa, kulture dialoga in ohranjanju spomina na posameznike, ki so s svojim delovanjem pustili pomemben pečat.

Ob zaključku dogodka je predsednik Športnega foruma SDS Simon Razgor ob zahvali vsem prisotnim poudaril tudi, da je Šahovski turnir SDS – 3. memorial Franca Simoniča znova dokazal, da šah ni le igra, temveč tudi simbol razmišljanja, odgovornosti in premišljenih potez. Na šahovnici se figure premikajo z jasnim ciljem, vsaka poteza ima posledice, uspeh pa je odvisen od znanja, strategije in spoštovanja pravil. Prav takšna načela so pomembna tudi zunaj šahovnice, v športu, skupnosti in družbenem prostoru.

Da so premišljene poteze, dialog in dolgoročna vizija ključ do uspeha, ne glede na to, ali gre za šahovsko partijo ali za odgovorno soustvarjanje prihodnosti. Šah nas uči, da se zmage ne dosega s hitrimi in nepremišljenimi premiki figur, temveč z modrostjo, potrpežljivostjo in jasnim ciljem.