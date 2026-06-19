Pozor, zaradi kolesarske dirke danes obsežne zapore cest v Celju!

Piše: C. R.

Današnja etapa Dirke po Sloveniji bo kar trikrat potekala skozi mesto Celje, sporoča policija.

Zaradi prehoda kolesarske karavane bodo na območju Mestne občine Celje, predvsem na širšem območju Mariborske ceste, Dečkove ceste, Ceste na Ostrožno, Medloga in Ljubljanske ceste, med 13.00 in predvidoma 15.30 veljale začasne popolne zapore cest. Udeležence v prometu prosimo za razumevanje ter upoštevanje navodil policije in organizatorjev, če ni nujno v tem času ne planirajte vožnjo z vozilom v mesto. Vsekakor pa vabljeni vsi navijači, da ob progi podprete kolesarje in ustvarite odlično navijaško vzdušje.

3. etapa: petek 19. junij 2026 Maribor – Celje s startom ob 11.25 uri v Mariboru ter predvidenim ciljem v Celju ob 14.36 uri. Trasa bo potekala; Maribor…Malahorna, Zreče, Črešnova, Gorenje pri Zrečah, Padeški vrh, Loška gora, Zabork, Stranice, Frankolovo, Ivenca, Višnja vas, Vojnik, Brezova, Šmartno v Rožni dolini, Gorica pri Šmartnem, Lopata, Celje, Polule, Tremerje, Laško, Celjska koča, Celje. Pri tem posebej poudarjamo, da bodo tega dne med 12.15 in 15.30 uro postopoma zaprte regionalna cesta II. reda št. 430 Stranice – Frankolovo – Vojnik, glavna cesta I. reda št. 5 Celje – Laško ter posamezne ceste

Točna časovnica zapor cest je objavljena na uradni strani tourofslovenia.si