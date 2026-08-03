Totalna vojna proti veliki zamenjavi

Piše: Andrej Sekulović

Evropo pretresajo številni zločini, ki so posledica zanikanja človeške raznolikosti, dojemanja človeka kot zamenljivega delca v družbenem stroju in posledično uvažanja ogromnega števila pripadnikov tujih ljudstev na staro celino.

Pri tem ne gre kriviti migrante same, temveč levičarsko politiko, ki postavlja temelje za veliko demografsko zamenjavo in tihi genocid nad avtohtonim prebivalstvom Evrope. Evropejcev ne zamenjujejo le na ulicah njihovih mest, temveč tudi v njihovi zgodovini in mitologiji, kar je pokazal zadnji film režiserja Christopherja Nolana, ki je očitno zdrsnil v »prebujenstvo«. Gre seveda za Odisejo, kjer je etnokulturna dediščina Grčije in civilizacijska dediščina Evrope podrejena multikulturni modernosti.

Ni dovolj, da se belega človeka zamenjuje fizično, nadomestiti ga je treba tudi v njegovi kulturi, ki je po novem odprta za vse. Po drugi strani je na družbenih omrežjih izjava režiserja Andyja Serkisa, ki mu je bila zaupanja režija novega filma Gospodar prstanov: Lov na Goluma – da igralske zasedbe ne bodo podrejali politični korektnosti –, sprožila veliko ogorčenje med levičarsko sodrgo. Upajmo, da se bo Serkis, ki igra Goluma, držal tega, kar je rekel. Ne glede na to, ali govorimo o zgodovinskih dogodkih, mitih ali literaturi, je zamenjava Evropejcev s tujimi rasami vedno enako zlovešča in zlonamerna. Levica, ki se je učila predvsem od judovskih arhitektov kulturnega marksizma iz Frankfurtske šole, hoče pod pretvezo strpnosti uničiti zahodno civilizacijo.

Marco Rubio ni zaman opozoril, da je komunizem sam po sebi pusta in prazna ideologija primitivnih množic, v kateri ni prostora za junaške mite, ustvarjalnost, mogočnost ali vero. Zato upajmo, da bo nova vlada sledila njegovemu zgledu in napovedala totalno vojno levici.