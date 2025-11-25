Poslanska skupina SDS za dostopne in kakovostne medicinske pripomočke

Piše: C. R.

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je v parlamentarno proceduro vložila zahtevo za sklic skupne nujne seje Odbora za zdravstvo ter Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bo obravnavana dostopnost do kakovostnih medicinskih pripomočkov, ki so za mnoge državljane predragi in nedostopni.

Medtem ko v državi zagotavljamo vedno več socialnih pravic in celo uresničujemo nekatere neutemeljene zahteve po pravicah za zdrave, polnomočne osebe, kot je denimo dostopnost do brezplačnih higienskih vložkov, za tiste najbolj ranljive osebe, kot so invalidi, gluhi in slepi, vse prevečkrat ne najdemo ne časa in ne sredstev. Enako to velja tudi za naglušne in slabovidne osebe oziroma številne državljane, ki za polno in dostojno delovanje v družbi nujno potrebujejo medicinske pripomočke.

“V SDS opozarjamo, da se kljub zakonsko zagotovljeni pravici do medicinskih pripomočkov številni državljani – zlasti invalidi, slepi, slabovidni, gluhi in naglušni – v realnosti soočajo z visokimi doplačili, dolgimi postopki, omejevanjem standardnih pripomočkov in finančno nedostopnostjo sodobnih sredstev za dostojno in polno življenje. Posamezniki z nizkimi dohodki pogosto posežejo po medicinskih pripomočkih nizke vrednosti in slabše kakovosti s strani ponudnikov, katerih primarna dejavnost nikakor ni izdelava in prodaja medicinskih pripomočkov,” so zapisali.

V poslanski skupini SDS menijo, da je v času, ko so mnoge storitve in življenjske potrebščine vse dražje ter je vse več ljudi pod pragom revščine in na socialnem robu, nujno, da jim država pride naproti z višjim sofinanciranjem pri nakupu medicinskih pripomočkov ter se določena pravila prilagodijo oziroma postanejo bolj življenjska. Še zlasti zato, ker vsi vplačujemo v zdravstveno blagajno oziroma smo obvezni plačevati tako obvezno zdravstveno zavarovanje kot obvezni zdravstveni prispevek.

Zato predlagajo naslednje ukrepe:

1. Zvišanje deleža povračila ZZZS pri nakupu očal – za 20 %.

2. Zvišanje deleža povračila pri nakupu slušnih aparatov – za 30 %.

3. Znižanje starostne meje za pravico do očal s korekcijskimi stekli – s 63 na 60 let.

4. Pregled kriterijev, ki opredeljujejo standardne in nadstandardne invalidske vozičke, ter uvrstitev vozičkov v vrednosti do 4000 evrov v skupino standardnih električnih invalidskih vozičkov.

Namen predlogov poslanske skupine SDS je olajšati dostop do medicinskih pripomočkov, ki niso luksuz, temveč osnovno sredstvo za vključevanje v družbo, delo in dostojno življenje, so sporočili.