Poslanec Svobode Uranič prva žrtev boja vladnih strank proti kriminalcem v politiki

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Zaradi afere »asfalt«, ko bi si naj poslanec Gibanja Svoboda Teodor Uranič na ne najbolj pošten način uredil za 80.000 evrov asfaltiranja ceste do svoje hiše, je državna tožilka Mira Polutnik Špringer 19. novembra 2025 »zoper eno fizično osebo na okrajno sodišče v Trbovljah vložila predlog za posamezna preiskovalna dejanja zaradi kaznivega dejanja overitve lažne vsebine«.

To poroča Nenad Glücks na portalu info360.si. Zagrožena kazen je do tri leta zapora. Uranič bi lahko, če se ta postopek razplete na zanj slab način, postal prvi poslanec, ki bi ga doletel odvzem mandata po spremembah funkcionarskih zakonov, ki jih za nabiranje političnih točk ravno uzakonjajo poslanci Svobode, SD in Levice. Veljavni zakon o poslancih določa, da se mandata lahko poslancu odvzame, če je obsojen na pol leta zapora. Poslej bi, da se odvzame, če je obsojen na najmanj leto zapora. Vladne stranke pa so predlagale še novost, da bi prepovedali tudi že kandidature vsem, ki so obsojeni za več kot leto zapora. A to Uraniča ne bo zadelo, ker postopki do volitev nikakor ne morejo biti končani.

Zakon o poslancih mora parlament popraviti na zahtevo ustavnega sodišča, ker so pred desetletjem grobo zlorabili oblast. Desetletje že kršijo ustavo, ker poslancu, ki so mu z zlorabo oblasti odvzeli poslanski sedež, ki ga je na volitvah pridobil iz zapora, kar so storili Janezu Janši (SDS), še niso zagotovili možnost učinkovite pritožbe. Poslanci Svobode, SD in Levice so predlagali, da bi to neustavnost odpravili tako, da bi takšnim prepovedali že kandidirati. Sprožili so tudi medijsko kampanjo, kako kriminalci ne sodijo v politiko.

Da skoraj že deset let kršijo ustavo je v zadnjem letnem poročilu ustavno sodišče opozorilo tako:

A sprememba volilna zakonodaje, da bi prepovedali že kandidature, je poslancem Svobode, SD in Levice padla v vodo, ker nimajo dvotretjinske večine. Vztrajajo pa pri spremembi načina odvzemanja mandatov že izvoljenim poslancem v zakonu o poslancih. Uraničem. Poslancem je, če so obsojeni med mandatom, mogoče sedeže odvzeti že zdaj. Bil je, denimo, odvzet Srečku Prijatelju (SNS), ko je bil mandatom obsojen na pet let zapora. Po novem bi bil pogoj obsodba na leto zapora in ne več pol leta kot doslej. Ob odvzemu pa bi poslancu zagotovili možnost, da se lahko pritoži na vrhovno sodišče. Denimo Uraniču, če se mu zgodi. S tem bi odpravili kršenje ustave, na katerega vsako leto opozori ustavno sodišče.

Vir zapletov je, ker je času vlade Mira Cerarja, ta je na oblast je prišli tako, da so med volilno kampanjo zaprli favorita volitev Janeza Janšo, leva večina poslanski mandat Janši pozneje odvzela in to v položaju, ko so vedeli, da se nima možnosti nikamor pritožiti in je uspeh zaradi tega zagotovljen. Janšo so volivci za poslanca izvolili iz zapora, v katerem je končal po nepoštenem sojenju na montiranem političnem procesu, vse sodbe je ustavno sodišče pozneje soglasno razveljavilo. Za razveljavitev so se odločili, ker je v sodbah manjkalo, kaj je sploh kršitev zakona, ki naj bi bila zagrešena in tudi zaradi nepoštenega sojenja, ker se v postopkih ni izločil takratni šef vrhovnega sodišča Branko Masleša. Zakon je takrat (in danes) omogočal odvzem mandata le, če je poslanec obsojen med mandatom, ne pa, če je za poslanca izvoljen iz zapora. Ustavno sodišče je tudi to goljufijo, ko so mandat Janši odvzeli, čeprav ne bi smeli, večine poslancev ugotovilo in samo prevzelo vlogo sodišča, ki zagotavlja pravno varstvo pred zlorabo oblasti. Janši so vrnili poslanski sedež in zahtevali popravek pravne ureditve, ki bi omogočal pritožbo. A večina zakona doslej še ni popravila. S tem, ko ne storijo, kar zahteva ustavno sodišče, še dodatno kršijo ustavno ureditev.

No, zdaj to popravljajo. A zadnji trenutek pred volitvami in na propagandni način. Posledice pa bi lahko doletele njihovega poslanca. Ki pa bi, če se mu zgodi, imel vsaj zagotovljeno učinkovito pravno varnost pred vrhovnim sodiščem.

Zagrožena kazen, ki bi lahko doletela Uraniča, je do tri leta zapora. Če se bo sodnik s predlogom tožilke strinjal, bo po opravi preiskovalnih dejanj vse spise poslal tožilki, ki lahko potem vloži obtožni predlog na okrajno sodišče ali pa ovadbo zavrže, danes poroča Glücks. Uranič in Svoboda se nista odzvali na prošnje po odzivu, ko je preverjal, kako komentirajo postopke zaradi kaznivega dejanja overitve lažne vsebine, ker bi naj poslanec pristojnim lažno prikazal, da se je njegova krajevna skupnost v občini Trbovlje odločila za prednostno asfaltiranje ceste, ki pelje proti njegovi hiši. Je pa pred letom dni Uranič zavrnil očitke o zavajanju in trdil, da ni nikjer predlagal rešitev, ki ne bi imele podpore v svetu lokalne skupnosti. Po zapisu na portalu Siol.net je izjavil, da so očitki politično motivirani in je zaradi medijskih objav, češ da širijo neresnice, vložil zasebno kazensko tožbo. Urednica spletnega portala ZON (Zasavske onlajn novice) Neža Šabanovič Grmšek pa je potrdila, da ji poslanec očita kaznivo dejanje žaljive obdolžitve.