Poslanci SDS pozivajo k umiku zakona o konoplji za osebno rabo

Piše: C. R.

“V Poslanski skupini SDS ugotavljamo, da še nikoli nismo prejeli toliko negativnih stališč, opozoril in pozivov, kot smo jih prejeli glede Predloga zakona o konoplji za omejeno osebno rabo,” so sporočili.

Stroka in politika opozarjata, da predlog zakona prinaša izjemno resno tveganje za posameznike in celotno družbo, ki bo, še zlasti pri mladih, privedlo do trajnih in nepopravljivih posledic. Predlog zakona ogroža javno zdravje, duševno zdravje, varnost v prometu in varnost v delovnih procesih.

Predloga zakona ne podpirajo: ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, Državni svet RS, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni, Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo, Razširjeni strokovni kolegij za otroško mladostniško psihiatrijo, Univerzitetna psihiatrična klinika v Ljubljani, Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa v UKC Ljubljana, Agencija za varnost prometa, Javna agencija za civilno letalstvo RS, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Zavod vozim, Generalna policijska uprava.

“Zato v Poslanski skupini SDS poslancem Svobode in Levice sporočamo: Ne igrajte se javnim zdravjem, ne ogrožajte duševnega zdravja mladih in iz parlamentarne procedure nemudoma umaknite Predlog zakona o konoplji za omejeno osebno rabo!” so zapisali.