Poleg zastojev na cestah tudi zamude na železnicah

Poleg zastojev na avtocestah dobivamo tudi zastoje na tirih. Slovenske železnice so napovedale, da bodo vlaki vozili počasneje zaradi visokih temperatur, zato je pričakovati zamude.

Omejitve hitrosti so bile uvedene v sredo in trajajo še danes, med 12. in 20. uro. “Posledično je pričakovati zamude v potniškem prometu na območju celotne Slovenije,” so sporočili iz SŽ. Ukrep naj bi bil povezan z zagotavljanjem varnosti v prometu.

Opozorili so, da bo zaradi izrednega stanja prihajalo do zamud v železniškem potniškem prometu na območju celotne države. Slovenske železnice so bile že v preteklosti predmet precejšnjih kritik zaradi pogostih zamud v potniškem prometu, z omenjenim ukrepom pa so si nakopali še dodatne kritike. Nekateri opozarjajo že na obstoječe vsakodnevne zamude, drugi pa, da železniška infrastruktura ni napredovala od rajnke Avstro-Ogrske.

Predvsem pa trenutne omejitve mečejo temno luč na ideje vlade Roberta Goloba, s katerimi predstavniki vlade pozivajo prebivalce Slovenije, naj v čim večji meri koristijo javni potniški promet. Zaradi dolgotrajnih poti in pogostih nenapovedanih zamud se pobuda ni prijela. Kako neprimerne so tovrstne pobude, je na svoji koži izkusil tudi minister Mesec, ki se je z vlakom odpravil v Bruselj. Po treh prestopih je za pot porabil 16 ur.

Sicer je pričakovati, da bodo omejitve umaknjene v prihodnjih dneh, ko meteorologi napovedujejo precejšnje osvežitve. Danes naj bi se temperature povzpele do 34 stopinj, temu pa bo v začetku prihajajočega tedna sledila ohladitev.

Zastoji tudi na avtocestah

Potnikom pa se nič bolje ne godi na cestah. Dnevni migranti, ki se vsako jutro iz vseh kotičkov Slovenije odpravijo v Ljubljano, se često znajdejo sredi zastojev. Da obstoječa cestna infrastruktura ne ustreza potrebam državljanom, je jasno, razmere pa trenutno poslabšujejo še številna delovišča in povišano število potnikov zaradi poletne sezone. Tudi pri upravljalcu avtocest so našli podobno rešitev – omejitev hitrosti. Hitrost se bo na avtocestah omejevala celo na 60 km/h, bojda naj bi vozili počasneje in potovali hitreje.

Tovrstni ukrepi pa seveda zamegljujejo bistvo – tako železniška kot tudi cestna infrastruktura sta nujno potrebni posodobitve. Gibanje Svoboda in Levica sta se pred volitvami zavezali zoper širjenje cestne infrastrukture. Od trenutne vlade rešitev torej ni pričakovati, saj si jih preprosto ne želi. Menijo, da bi se morali prevažati z vlaki. V ta namen so oblastniki napovedali, da se bomo lahko z vlaki vozili hitreje, celo 160 km/h na uro. A le na določenih odsekih, denimo Zidani Most–Ljubljana, in še tega naj ne pričakujemo hitro.