Več evropskih držav je že prepovedalo ali znatno omejilo hormonsko in kirurško “spremembo“ spola za mladoletnike

Piše: Dragica Motik

Pogledi slovenskih in hrvaških pedagoških delavcev na stanje v družbi

Globalizem je v polnem zamahu, spremlja ga moralna kriza in nespoštovanje zakonov. Pojavljajo se številni družbeni problemi: gospodarski, politični in medčloveški. Vse se relativizira. Relativizira se zakonska zveza, družina, spolna pripadnost, pripadnost narodu in državi. Prezirajo se vrednote, na katerih je nastala in obstala naša civilizacija. Takšno stanje pušča hude posledice v vsakdanjem življenju, vpliva na vzgojo otrok, izobraževanje, na kulturno in znanstveno področje. Mnogi ljudje niso dovolj občutljivi za to dogajanje. Žalostno je, da so med njimi tudi izobraženci, kar dodatno odpira prosto pot globalističnim silnicam.

Nekateri pedagoški delavci se odzivajo na programe izpopolnjevanja, v katerih se predstavljajo vsebine o transseksualnosti, o „spremembi“ moškega v ženski spol in obratno. Na teh seminarjih se jim ponujajo prirejene psihološke vsebine ter pravni napotki za spolno fluidnost oseb. Znanstveno je dokazano, da ni možno zamenjati spola temveč le simulirati zunanje znake nasprotnega spola. Znanstveno dejstvo je tudi, da poskus “vrnitve” k lastnemu spolu oziroma detranzicija pogosto ni več možna in da so hormonski in kirurški posegi za namen “spremembe” spola v mladosti škodljivi za zdravje.

