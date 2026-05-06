Podmladki Resnice, Demokratov, NSi, SLS in Fokusa za premik k projektnemu sodelovanju

Piše: STA

Predstavniki podmladkov parlamentarnih strank Resnica, Demokrati, NSi, SLS in Fokus so na neformalnem srečanju v torek razpravljali o aktualnih izzivih, pomembnih za mlade in prihodnost države. Potrdili so pobudo podmladka Resnice, da je čas, da se politična kultura premakne k bolj pragmatičnemu in projektnemu sodelovanju, so zapisali v Resnici.

Na neformalnem srečanju, na katerega je povabil podmladek NSi, so se tako strinjali s pobudo, naj gre politična kultura stran od ideološkega razvrščanja in osredotočanja na strankarske pripadnosti. Menili so, da je treba gledati v prihodnost. Namesto ukvarjanja s tem, kdo kam politično spada, si bodo prizadevali za povezovanje pri konkretnih projektih. Cilj je ustvariti sinergije, ki bodo v prvi vrsti koristile ljudem, zlasti mladim. Poleg tega pa želijo tudi s skupnimi močmi oblikovati rešitve, ki bodo imele večjo težo in širši družbeni vpliv.

Osrednja točka razprave je bila sicer problematika študentskega s. p., kjer so navzoči podali predloge za izboljšanje položaja tistih, ki vstopajo na trg dela. Razprava je pokazala, da obstaja širok konsenz glede nujnosti sistemskih sprememb, ki bi posameznikom omogočile lažji vstop v podjetništvo in večjo davčno in birokratsko stabilnost.

Srečanje je bilo pomemben korak k preseganju političnih polarizacij, so poudarili v Resnici. Po njihovih navedbah dokazuje, da je mogoče skozi konstruktiven dialog in medsebojno podporo doseči konkretne rezultate. Udeleženci so izrazili namero, da takšne oblike sodelovanja nadaljujejo tudi v prihodnje.