Podjetniki opozarjajo: “Vinjete podaljšane, čakalne dobe v zdravstvu prav tako”

Piše: Celjski glasnik

Kako blizu so volitve, kaže tudi vlada Roberta Goloba, ki kot po tekočem traku ljudem sedaj ponuja tisoč in eno ugodnost.

Tako so po letu, ko so se slovenske ceste spremenile v parkirišča ugotovili, da bi lahko podaljšali veljavnost letnih vinjet in to za štiri mesece, s tem pa si kupili tudi kakšen glas. Vendar, kot opozarjajo pri Klubu slovenskih podjetnikov, je to zgolj eno področje, ki ga je potrebno urediti.

“V duhu te vladne odločitve predlagamo, da se ukrep razširi tudi na druga področja v državi, na katerih beležimo “negativne posledice zmanjšane pretočnosti”. Prvo takšno področje je neobstoječa dolgotrajna oskrba, pri kateri pretočnost ni le zmanjšana, ampak je sploh ni, zato bi bilo pravilno, da bi bila vlada konsistentna in bi prenehala pobirati prispevek, dokler ne bi storitev, za katero je pobrala že 110 milijonov evrov, začela delovati,” so zapisali v SBC.

V nadaljevanju opozarjajo tudi na podaljševanje čakalnih dob v zdravstvu, kjer bi bilo nujno potrebno nemudoma ukrepati: “Podoben ukrep se lahko sprejme tudi za vse tiste posameznike, ki so obtičali v čakalnih vrstah v zdravstvu in prav tako čutijo “negativne posledice zmanjšane pretočnosti. Konkretno predlagamo, da se sprejme interventni zakon, s katerim se te posameznike v času nedopustno dolgega čakanja oprosti plačila zdravstvenega prispevka.”