Piše: Celjski glasnik

Slovenija ima danes na eni strani predsednika vlade, ki se hvali, kako naj bi pod to vlado rastle bonitetne ocene, na drugi pa ljudi, ki dnevno opazujejo propadanje države.

Navsezadnje pa imamo predsednika vlade, ki se je znašel v sodnih preiskavah, hkrati pa skupaj z odvetnikom onemogoča svobodo medijskega poročanja. Ministrstva, ki jim “poveljuje”, pa so tako ali tako v povsem razpuščenem stanju.

“Slovenija je dejansko v razsulu. Podgane že bežijo. Na ministrstvih vlada povečan nered, nič več se ne dela, vse se je ustavilo, še tisti redki projekti stojijo, večina Golobovega politično nastavljenega kadra pa se zaradi bližajočih se volitev (ker se zavedajo, da je njihova pravljica končana) ukvarja predvsem s svojim lastnim preživetjem. Njihov glavni cilj je, kako si v kakšni državni firmi, odvisni družbi ali na ministrstvu urediti primerno službo, kjer bi imeli mir po volitvah,” opozarja Robert Rožič.



Da se nam do konca mandata obeta še poglabljanje finančne luknje v državnem proračunu, pa kaže tudi slaba finančna slika ministrstev. “Večina ministrstev in državnih institucij se je tudi prenehala prijavljati na evropske projekte, saj nimajo več niti denarja za lastno sofinanciranje. Večina razpisov za evropska sredstva (npr. iz strukturnih in kohezijskih skladov) namreč zahteva lastno soudeležbo, ki se giblje med 15 % in 50 % stroškov projekta – tega denarja pa enostavno ni več. Vse so zapravili,” še opozarja Robert Rožič.