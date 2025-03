Podatki Erar-ja pravijo, da je portal Oštro od davkoplačevalcev dobil že 186 tisoč evrov!

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv.si)

Aplikacija Erar razkriva, da je slavna cenzorka Anuška Delić (oziroma njen portal Oštro) iz javnih sredstev doslej “pokasirala” že skoraj 186.000 evrov. Največja “donatorja” sta dve ministrstvi.

Vladajoča politična garnitura izdatno podpira svoje medijske “podaljške” oziroma tiste, ki so ideološko blizu vladajoči politiki. Dober primer je tudi Anuška Delić, sicer odgovorna urednica portala Oštro, znana po svojih levičarskih nazorih, “zlobnem jeziku” in vulgarnem besednjaku.

Iz javnih evidenc, natančneje iz aplikacije Erar, je razvidno, da portal izdatno financirata Ministrstvo za javno upravo RS (MJU) pod okriljem ministra Franca Propsa in Ministrstvo za kulturo RS (MK) pod vodstvom ministrice Aste Vrečko. Najvišje zneske javnega denarja je portal prejemal v času zadnje vlade (marec 2023–marec 2025).

Od MJU je doslej prejel že 105.000 evrov, od MK pa več kot 79.000 evrov (skupaj torej več kot 184.000 evrov, v celotnem obdobju pa skoraj 186.000 evrov). Nekaj nižjih zneskov so prispevale še druge javne ustanove.

Delićeva je v javnosti poznana kot cenzorka na Facebooku. Preverjevalci dejstev so se na tem družbenem omrežju pogosto izkazali s svojo pristranskostjo do političnih in družbenih stališč, ki niso skladna s “prebujensko” levičarsko linijo. Ko je nekdo denimo spomnil na osmo obletnico Nove24TV, so objavo gladko cenzurirali.

Slaba karma in konec cenzure

Menjava ameriške oblasti (nastop Donalda Trumpa) je pozitivno vplivala tudi na spremembe na tem področju. Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg je v spletnem videoposnetku napovedal, da bosta njegovi podjetji (Facebook, Instagram) končali trenutni model preverjanja dejstev in se preusmerili na model “zapiskov skupnosti”. To najverjetneje pomeni, da so tudi Delićevi “šteti dnevi”. Slaba karma. Tako bi rekli z njenim besednjakom.