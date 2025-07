Po Kranju odstavili podžupana še v Novi Gorici – je v ozadju stopnjevanje pritiska Svobode na NSi?

Piše: G. B.

Pred nedavnim je bil razrešen kranjski podžupan Janez Černe, ker naj bi dobesedno za hrbtom župana Matjaža Rakovca tako rekoč demoliral njegovega kandidata za direktorja Prešernovega gledališča.

Sedaj podobna zgodba prihaja še iz Nove Gorice. Tamkajšnji župan Samo Turel je namreč odstavil podžupana Antona Hareja, ki je sicer to funkcijo opravljal poklicno. Uradni razlog je veliko nezadovoljstvo z delom podžupana. Harej bo 31. julija sklenil opravljanje svoje funkcije, od prvega avgusta dalje bo brezposeln.

Kot je pojasnil Turel, se s Harejem razlikujeta tudi glede pogledov na opravljanje funkcije podžupana. Dodal je še, da se še ni odločil, ali bo imenoval nadomestnega podžupana.

Harej zadeve za STA ni želel komentirati, ker da ne pozna razloga za razrešitev. Povedal je še, da bo na to temo v četrtek sklical novinarsko konferenco. Podžupansko funkcijo je nastopil ob začetku mandata župana Turela. Drugi podžupan je tedaj postal Marko Tribušon, maja lani pa je Turel imenoval še tretjega podžupana Tomaža Horvata.

Po poročanju Domovine so razlogi po besedah Antona Hareja skoraj zagotovo ideološke narave, povezani pa z njegovim prizadevanjem za pokop žrtev povojnih pomorov in odhodom s proslave pred mesecem dni, ki jo je slavnostni govornik, obrambni minister Borut Sajovic, po oceni podžupana iz osamosvojitvene spremenil v borčevsko proslavo. Od takrat naprej so se začela šikaniranja s strani župana ter omejevanje pristojnosti podžupana Hareja.

Ob tem ni odveč omeniti, da župan Turel pripada stranki Gibanje Svoboda, prav pripadnost tej stranki mu je na lokalnih volitvah prinesla uspeh v drugem krogu, ko je ugnal prejšnjega sicer nestrankarskega župana Klemena Miklaviča. Očitno veliko šteje dejstvo, da je predsednik stranke in premier Robert Golob doma prav z Goriškega, kar so volilci razumeli kot imperativ za zamenjavo župana. Med kandidati za župana je bil tudi Harej in sicer s podporo NSi. Toda v drugem krogu je NSi podprla – Turela.

Zanimivo je sicer, da je leta 2018 Miklavič v drugem krogu županskih volitev premagal Mateja Arčona, sedaj ministra v Golobovi vladi, multifunkcionarja in nekakšnega tiskovnega predstavnika vlade.

Velja tudi spomniti, da zadnje čase Svoboda tudi na državni ravni stopnjuje pritisk na NSi. Spomnimo, da so nekateri njeni poslanci kot člani KNOVS leta 2023 opravili nenapovedan nadzor policije, saj so želeli preveriti morebitna nezakonita prisluškovanja v zadevah, povezanih s politiko. Toda takrat je bil odnos med koalicijo in NSi še dokaj dober, očitno je tranzicijska levica računala glasove poslancev NSi za podporo ustavnim spremembah. Letos zgodaj spomladi se je to sfižilo, od takrat naprej je tudi odnos koalicije do manjše od opozicijskih strank postal aroganten. Zato ne preseneča, da so se pojavile kazenske ovadbe zaradi zlorabe položaja.