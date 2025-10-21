OZS vztraja, da božičnica ne sme biti nova obveznost

Piše: M. Č.

Vztrajali bomo pri tem, da božičnica ne postane še ena obveznost, ampak naj bo to nagrada zaposlenim, ki naj bo prostovoljna ter brez davkov in prispevkov. Vlada naj razbremeni stroške plač, pa bodo vsi zaposleni imeli v žepu precej več kot znaša predlog božičnice. To so med drugim na današnji seji poudarili člani Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

»Podpiramo prostovoljno božičnico. Dejstvo pa je, da je 20.500 podjetij v preteklem letu poslovalo negativno. Kako bodo ta podjetja izplačala božičnico? Poleg tega imamo za dve milijardi veliko luknjo v proračunu, vlada pa se lahkotno zadolžuje za predvolilne bombončke,« je uvodoma poudaril Blaž Cvar, predsednik OZS.

»Odločitev o obvezni božičnici ne more priti tako rekoč čez noč. Naj vlada najprej razbremeni gospodarstvo, da bomo lahko izplačali božičnico. Smo prvi, ki želimo nagraditi svoje zaposlene, ampak rabimo za to pogoje. Če je dobiček v podjetju, potem lahko nagrajujemo zaposlene. Če dobičkov ni, potem tudi nagrad ni moč izplačati,« pa je menil podpredsednik OZS Peter Pišek.

Da vseh ne moremo enako nagraditi, saj ne prispevajo vsi enako k uspehu podjetja, pa je menil Bogdan Oblak, predsednik OOZ Logatec.

»Z božičnico potiskamo v nelagoden položaj podjetja, ki bodo izplačala nižje zneske. Želi vlada delati razkol med zaposlenimi in delodajalci? Božičnica ne sme in ne more biti obvezna,« pa je menil Marko Gorjak, predsednik OOZ Maribor, ki je opozoril tudi, da stanje v gospodarstvu ni rožnato.

Prevozniki opozorili na možnost protestov

Minulo soboto je v Celju potekal zbor slovenskih prevoznikov, na katerem so prevozniki opozorili na nevzdržne razmere v panogi. Peter Pišek, ki je obenem tudi predsednik sekcije za promet pri OZS, je povedal, da so se na zboru odločili, da v kolikor ne bo posluha vlade, prevozniki vztrajajo pri državljanski nepokorščini. »Niti enega problema v našem sektorju nismo rešili v minulem letu. Zahtevamo, da se naših osem ključnih zahtev realizira v roku 30 dni, sicer bomo primorani organizirati proteste in zaustaviti državo. To od nas zahtevajo prevozniki, takšni so sklepi, sprejeti na zboru,« je bil jasen Pišek. Podporo prizadevanjem sekciji za promet pri OZS za ustvarjanje in doseganje boljših pogojev dela v panogi in gospodarstvu so na seji izrekli tudi člani UO OZS.

