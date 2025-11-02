Oranžni vremenski alarm za polovico Slovenije: noč bo brutalna!

Piše: C. R.

Agencija RS za okolje (Arso) je za drugo polovico noči na ponedeljek za severni del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Ob prehodu vremenske fronte bodo po napovedih vremenoslovcev po nižinah severovzhodne Slovenije in ponekod pod Karavankami sunki vetra presegali hitrosti 70 kilometrov na uro.

Kot napovedujejo na Arsu, se bodo proti večeru padavine na zahodu krepile, oblačnost se bo širila nad vzhodno Slovenijo. Ponoči se bodo padavine razširile nad vso državo, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1600 metrov, v zatišnih dolinah severne Slovenije lahko tudi nižje. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri.

Arso je tako za drugo polovico noči zaradi vetra za severni del države izdal oranžno opozorilo, ki za severovzhod države ostaja v veljavi še v ponedeljek dopoldne.

Po napovedih hidrologov bodo ob padavinah sprva narasle reke v zahodni polovici, nato še v osrednji in vzhodni polovici države. Hitreje lahko narastejo manjši hudourniki in se začnejo razlivati, prav tako lahko pride do zastajanja padavinske vode. Večje reke na jugu in na jugovzhodu bodo postopoma naraščale še v torek.

Gladina morja ob slovenski obali bo v ponedeljek okoli 8. ure povišana in se lahko razlije na najbolj izpostavljenih delih obale.

V ponedeljek zjutraj bodo padavine od zahoda povsod ponehale, jasnilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo v Zgornjesavski dolini okoli štiri, povečini od sedem do deset, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, ob večinoma šibki burji na Primorskem do 18 stopinj Celzija.