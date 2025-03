Opravičilo Pirc Musarjeve: Pomotoma skrivali plačo kot Janković

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Po tem, ko sem prejšnji teden sprožil spor pred informacijsko pooblaščenko, ker so iz urada predsednice republike Nataše Pirc Musar tudi po protestih, naj mi vendar pošljejo podatek o celotni bruto plači predsednice, vztrajali, da javnost nima pravice izvedeti za celotno plačo, ker bi s tem razkrili koliko dodatka za delovno dobo prejema, je včeraj prišlo do preobrata.

Iz urada predsednice so me obvestili, da so pomotoma trdili, da so mi poslali podatek o plači brez dodatka na delovno dobo in tudi pomotoma vztrajali, da javnost nima pravice izvedeti za celotno bruto plačo. Že prvič so mi poslali pravi podatek o celotni bruto plači tudi z dodatkom za delovno dobo, a ga napak opisali, in pozneje pomotoma trdili, da javnost za celotno plačo nima pravice izvedeti. Za napako so se tudi opravičili. Tako:

“Predsednica republike Nataša Pirc Musar je za mesec februar 2025 prejela plačo (z dodatkom za delovno dobo): v bruto znesku: 7.093,35 EUR, v neto: 4.118,20 EUR. V predhodnem odgovoru je v strokovni službi žal prišlo do napake pri pripravi in posredovanju in je bil že prvotno poslan podatek bruto znesek z dodatkom za delovno dobo. Za napako se vam opravičujemo in vnaprej zahvaljujemo za vaše razumevanje.”

Spor pred informacijsko pooblaščenko, kar je bila v preteklosti tudi Pirc Musarjeva, ali ima javnost pravico izvedeti za celotno bruto plačo predsednice z vsemi dodatki, pa ostaja pomemben in bom pri njem vztrajal, saj informacije o višini plače in s tem povišanja čez novo leto s povsem enako argumentacijo, da ne smejo razkriti dodatka na delovno dobo, zavračajo iz mestne občine Ljubljana za župana Zorana Jankovića in iz mestne občine Maribor za župana Sašo Arsenoviča, kjer pa ne kaže, da bi šlo za pomoto.

Kako se giblje število zaposlenih in masa plač kaže portal javnih plač, kjer je mogoče, sicer z nekaj zamude, sčasoma najti podatke o bruto plačah predsednice in županov.