Odslej višja finančna pomoč zaradi nepredvidljivih dogodkov

Piše: C. R.

Veljati je začela Uredba o finančni pomoči zaradi nepredvidljivih dogodkov na kmetijskem gospodarstvu, ki kmetijskim gospodarstvom omogoča pridobitev finančne pomoči v primerih nepredvidljivih dogodkov. Kot je napovedal minister Janez Cigler Kralj, se najvišja finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na nestanovanjskih kmetijskih stavbah zvišuje s 7.500 na 10.000 evrov.

Namen uredbe je zagotoviti pomoč nosilcem kmetijskih gospodarstev, čebelarjem in drugim upravičencem, ki se zaradi izrednih okoliščin ali škode na kmetijskem gospodarstvu znajdejo v zahtevnem ekonomskem položaju. Finančna pomoč se dodeli v okviru dveh ukrepov.

Prvi ukrep je namenjen nadomestilu škode zaradi požara ali udara strele na nestanovanjskih kmetijskih stavbah, ki se uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo. Požar ali udar strele lahko povzroči obsežno škodo na stavbah, opremi, zalogah in proizvodnji ter s tem pomembno vpliva na prihodke in normalno delovanje kmetije. Uredba omogoča dodelitev nepovratnih sredstev za blažitev posledic tovrstnih škodnih dogodkov.

Višina pomoči je odvisna od ocenjene škode in znaša od 1.500 evrov do 10.000 evrov, pri čemer mora ocenjena škoda na poškodovanem objektu znašati najmanj 5.000 evrov. Kmetijska gospodarstva, razen tistih, ki so razvrščena v gorska območja ali se nahajajo v občini obmejnih problemskih območij, bodo morala izkazati, da je bila poškodovana stavba ob nastanku škodnega dogodka zavarovana za primer požara ali strele.

Drugi ukrep je namenjen blažitvi posledic smrti, invalidnosti I. ali II. kategorije ter dlje časa trajajoče nezmožnosti za delo nosilca kmetijskega gospodarstva, člana družinske kmetije ali čebelarja. Takšni dogodki lahko bistveno vplivajo na opravljanje kmetijske dejavnosti, saj je delo na kmetiji pogosto neposredno povezano z znanjem, izkušnjami in fizično prisotnostjo posameznika.

V primeru smrti ali invalidnosti I. kategorije finančna pomoč znaša 3.000 evrov, v primeru invalidnosti II. kategorije 2.200 evrov, pri začasni nezmožnosti za delo pa je pomoč določena glede na trajanje priznane nezmožnosti za delo.

Uredba uvaja tudi pomembno administrativno poenostavitev, saj bodo upravičenci vloge oddajali elektronsko prek sistema e-Kmetija, kar prispeva k večji dostopnosti ukrepov in nadaljnji digitalizaciji storitev za kmetijska gospodarstva.

Finančna pomoč se bo dodelila na podlagi odprtih javnih razpisov, ki jih bo pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, postopke dodelitve in izplačil pa bo izvajala Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Z uredbo ministrstvo nadaljuje prizadevanja za krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva ter zagotavljanje podpore tistim kmetijskim gospodarstvom, ki se zaradi nepredvidljivih dogodkov znajdejo v posebej težkem položaju. Cilj ukrepa je ohranitev kmetijske dejavnosti, delovnih mest in poseljenosti slovenskega podeželja.

Informacije o javnih razpisih bodo objavljene na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.