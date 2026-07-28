Žan Mahnič: “Če ne želite, da se denar steka v žepe Alenke Bratušek, Zorana Jankovića in Roberta Goloba, potem 11. oktobra na referendumu glasujte ZA”

Piše: Celjski glasnik

Medtem, ko se je v preteklem mandatu sedanja opozicija oz. takratna koalicija trudila, da se določeni posli tako Roberta Goloba kot nekaterih posameznikov globoke države ne bi preiskovali, danes, ko so izgubili moč, strašijo, da bi takšne preiskave pomenile politično policijo.

Tudi zaradi tega se na vse pretege trudijo ljudi pretentati, da bi želela koalicija preiskovati državljane, namesto, da bi si prizadevali za transparentno delovanje države. In tako bodo državljani 11. oktobra odločali kakšnih preiskav si želijo.

.@ZanMahnic: 👉 Če ne želite, da se denar steka v žepe Alenke Bratušek, Zorana Jankovića in Roberta Goloba, potem 11. oktobra na referendumu glasujte ZA ✅ pic.twitter.com/F8XWOdT5NS — Poslanska skupina SDS (@PS_SDS) July 24, 2026

Poslanec SDS Žan Mahnič je bil ob tem kratek in jedrnat: “Če ne želite, da se denar steka v žepe Alenke Bratušek, Zorana Jankovića in Roberta Goloba, potem 11. oktobra na referendumu glasujte ZA”. Kot je že v navadi je bil ob razpravi o razpisu referenduma poslanec SDS Mahnič izredno direkten in nazoren do današnje opozicije.

“Danes smo priča, ko lopov kriči primite lopova. To se vi, ki ste pomagali zbirati podpise in se bojite preiskovalne komisije,” je bil v razpravi direkten Žan Mahnič. Da se takšne prakse ne bi pometale pod preprogo je državljane poslanec SDS pozval, da na referendumu glasujejo ZA in podprejo ustanovitve takšnih preiskovalnih komisij.