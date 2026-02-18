Očitno je podpredsednik vlade začel že halicinirati

Piše: C. R.

Sodeč po besedah funkcionarja Svobode ter podpredsednika vlade Mateja Arčona je Slovenija nič manj kot Indija Koromandija. Ali pa Arčon preprosto – halucinira.

Aktualna vlada je okrepila socialno državo, začela je sistemske reforme in ohranila makroekonomsko stabilnost. S tem je postavila temelje za dolgoročno odpornost in konkurenčnost države, je na predstavitvi rezultatov v tem mandatu dejal podpredsednik vlade Matej Arčon. Kot je dodal, so izpeljali večino ključnih zavez iz koalicijske pogodbe.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril Arčon, je bila inflacija v Sloveniji leta 2022, ko so nastopili mandat, pri 10,3 odstotka, lani pa le še 2,7-odstotna. Povprečna neto plača je junija 2022 znašala 1307 evrov, novembra lani pa 1626 evrov. Bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca je bil medtem leta 2022 pri 26.966 evrih, lani pa pri 33.062 evrih. Javni dolg se je v tem času znižal z 72,8 odstotka BDP na 67,6 odstotka BDP, bonitetna ocena Slovenije pa se je zvišala z AA- na AA, je nanizal.

“Stabilizirati državo je pomenilo tudi ali predvsem stabilizirati tudi javne finance. Čas prejšnje vlade je bil čas milijardnega zadolževanja, pri čemer je bil samo del tega dolga povezan s proticovidnimi ukrepi. Bistveno je, da se je delež javnega dolga v BDP pomembno znižal. Po domače, višina našega kredita glede na to, kar zaslužimo, je nižja, to pomeni manj obresti in višje bonitetne ocene, te pa pomenijo še manj obresti in torej več denarja za ljudi, za gospodarstvo in za infrastrukturo,” je podčrtal.

V nadaljevanju je predstavil dosežke na več področjih. V zdravstvu so uspeli zagotoviti več kot 300 dodatnih zdravnikov in zobozdravnikov ter več kot 800 milijonov evrov za zdravstveno infrastrukturo. Poleg tega je Slovenija na lestvici svobode medijev od leta 2022 napredovala za 21 mest. Zagotovili so milijardo evrov za najemna stanovanja v prihodnjih desetih letih, položnice za bivanje v domovih za ostarele so nižje do 700 evrov, sredstva za znanost so podvojili na 700 milijonov evrov, država pa je tudi prvič dosegla cilj 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v bruto končni porabi energije, je naštel podpredsednik vlade.

“Naša zaveza ostaja stabilna, pravična in razvojno usmerjena Slovenija, delo je treba dokončati. Že na začetku smo rekli, da delamo za dva mandata. Slovenija je že dolgo ujetnica logike ‘en korak naprej, dva nazaj’. Ali ni že končno čas, da naredimo dva koraka naprej?” je sklenil.

Očitno je zelo velik optimist in niti ne opazi, kako se njegov šef Robert Golob vedno znova lovi v mrežo svojih lastnih laži.