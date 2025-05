Obrtniki kot odgovor na padec BDP predlagajo uresničitev zahtev obrti in podjetništva

Piše: M. Č.

Na današnji seji Upravnega odbora OZS so člani izrazili zaskrbljenost glede največjega padca bruto domačega proizvoda med vsemi državami v Evropski uniji. OZS razloge za padec vidi v dodatnih obremenitvah gospodarstva in predlaga, da vlada uresniči letošnje zahteve slovenske obrti in podjetništva ter s tem prepreči trend padanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Predsednik OZS Blaž Cvar je pozdravil namero ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca, ki je dejal, da je odprt za pogovore glede sprememb prispevka za dolgotrajno oskrbo. Cvar je ponovno opozoril, da še vedno nimamo pojasnil, kam bodo šli pobrani milijoni iz naslova prispevka za dolgotrajno oskrbo. »Vztrajamo pri naši zahtevi, da se višina prispevka za dolgotrajno oskrbo zniža z 1 % na 0,2 %, nato se naredi evalvacija. Prispevali bomo samo toliko, kolikor storitev bodo lahko zagotovili,« je poudaril Cvar in dodal: »Padec BDP-ja naj bo poziv vladi, da preneha z obremenjevanjem gospodarstva. Imamo visok davčni primež, zakonodajne spremembe, ki smo jim bili priča v zadnjem obdobju, pa so šle v smeri dodatnih obremenitev gospodarstva. Padec BDP-ja je posledica vsega tega,« je bil kritičen Cvar.

Smo v trendu padanja konkurenčnosti, pa je menil direktor OZS Danijel Lamperger. »Že naslednji dan po našem forumu je prišla streznitev v obliki padca BDP-ja. Vztrajali bomo pri tem, da vlada realizira naše ključne zahteve,« je poudaril.

Člani UO OZS so bili soglasni, da gospodarstvu ne gre tako dobro, kot menijo vladajoči v državi in da v luči padca BDP-ja dodatno obremenjevanje ni dopustno.

Peter Pišek, podpredsednik OZS, je bil kritičen do izjave predsednika vlade, ki je na Forumu minuli teden avtoprevozniku z Gorenjske dejal, da ni nič narobe s tem, da optimizira svoje poslovanje in da ima filipinske delavce zaposlene na Hrvaškem.

Do volitev je slabo leto, treba je ukrepati in zahtevati, da se realizira naše zahteve, pa je menil Zoran Simčič, podpredsednik OZS. »Kar zadeva bolniške odsotnosti, je največji problem tudi to, da lahko že prek klica zdravnici urediš bolniški stalež. Absentizem izčrpava gospodarstvo,« je menil Simčič, ki je opozoril tudi na padec v gradbeništvu, in sicer za 9 odstotkov. Simčič to pripisuje počasnemu umeščanju v prostor, počasnemu pridobivanju gradbenih dovoljenj in nasploh neprivlačnosti za investitorje.

»Dejstvo je, da smo lani opozarjali na to, kar se zdaj dogaja v gradbeništvu. Visoke obrestne mere dušijo investicije v gradbeništvu, zmanjšale so se tudi subvencije za investicije,« je dodal član UO OZS Andrej Papež, ki se je dotaknil tudi dolgotrajne oskrbe in domov za ostarele. »Tudi sindikati morajo vedeti, da je izvirni greh to, da so si v domovih za ostarele dvignili plačo vodstveni kadri, ne pa delavci, ki opravljajo naporno in »umazano« delo. Ta kader bi moral biti plačan bolje kot diplomiran kader. Za čigave interese se sindikati borijo? Dejstvo je, da premalo plačan kader ne bo delal in bo odšel,« je bil jasen Papež.

Obrtniki in podjetniki kritični do izjav finančnega ministra

Člani UO OZS so bili kritični do izjave finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki je v eni izmed informativnih televizijskih oddaj sinoči označil opozorila gospodarskih združenj kot »vpitje ves čas, da so pogoji slabši« in da »so gospodarska združenja zato, da vpijejo«. V OZS ob tem poudarjamo, da je osnovna naloga in poslanstvo delodajalskih organizacij, med njimi OZS, zastopanje interesov gospodarstva. Razočarani smo, da minister Boštjančič naše pobude in opozorila dojema kot vpitje, namesto da bi prisluhnil našim argumentom in na podlagi naših priporočil omogočil spodbudnejše poslovno okolje in zmanjšal davčni primež. Minister bi moral nameniti več posluha gospodarstvu, saj je gospodarstvo tisto, ki polni državno blagajno in omogoča socialno državo.