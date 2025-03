Ob naraščanju rek ni pričakovati večjih težav

Piše: C. R.

Ob deževju, ki se je zgodaj zjutraj okrepilo, so že začele naraščati nekatere reke, predvsem v zahodnem delu Slovenije. Čez dan se bodo reke razlivale na širšem območju osrednje in južne Slovenije, a večjih težav z njihovim poplavljanjem na Agenciji RS za okolje (Arso) ne pričakujejo.

Po četrtkovem naraščanju rek predvsem v zahodni polovici Slovenije je večina rek ponoči prehodno upadala, a so ohranile vodnatost, prav tako so tla v njihovih zaledjih močno namočena, je za STA pojasnil hidrolog na Arsu Andrej Golob. To po njegovih besedah pomeni, da bo danes ob padavinah, ki so se zgodaj zjutraj okrepile, reke ponovno narasle, nekatere hitro in intenzivno.

Močneje so že začele naraščati reke v slovenski Istri, naraščajo tudi reka Vipava in njeni pritoki. Vipava se bo danes začela ponovno razlivati, popolne in ponoči pa lahko poplavi na območjih običajnih poplav, je napovedal Golob.

Reke bodo naraščale tudi drugod v osrednji Sloveniji, popoldne in zvečer pa tudi na vzhodu. Po Golobovih besedah bo narasla reka Sava in se v svojem srednjem toku, v soboto pa tudi v spodnjem toku, razlila v manjšem obsegu. Povečeval se bo tudi pretok Krke, poplavljene površine ob Krki se bodo postopno povečevale še v soboto in v nedeljo, ko naj bi dosegla vrh, je še napovedal.

Večjih težav s poplavljanjem rek ni pričakovati, se bodo pa razlivale v širšem delu osrednje in južne Slovenije, je še povedal Golob. To se bo nadaljevalo še v soboto, na območju kraških rek pa tudi še v nedeljo.

Arso je sicer za danes zaradi obilnih padavin izdal oranžno opozorilo. Padavine bodo vztrajale vse do popoldneva, nato pa se bodo ponovno okrepile v noči na soboto. Najbolj izrazite bodo v zahodni in osrednji Sloveniji. Na Arsu pričakujejo med 40 in 80, krajevno tudi okoli 100 milimetrov dežja.

Zaradi napovedanih povečanih količin padavin obstaja tudi povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov predvsem v osrednji in zahodni Sloveniji. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije, opozarjajo na Geološkem zavodu Slovenije.

Medtem v alpskih dolinah na severozahodu države pričakujejo močno sneženje. V visokogorju pa bo danes in soboto povečana nevarnost proženja snežnih plazov.