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Novi predsednik ZNP je Luka Svetina

Slovenija
Luka Svetina (foto: Facebook / Luka Svetina)

Piše: Spletni časopis

Voditelj Planet TV Luka Svetina je novi predsednik Združenja novinarjev in publicistov (ZNP).

Na občnem zboru v Ljubljani je bil včeraj za predsednika izvoljen brez glasu proti, dosedanji predsednik Matevž Tomšič, ki je ZNP vodil dva mandata, pa je bil podobno soglasno izvoljen za podpredsednika.

Za predsednika ni več kandidiral, povedal je, da je po dveh mandatih modro osvežiti vodenje. Svetina (39 let) je izkušen novinar, ki pozna medije, v preteklosti je vodil Odmeve TVS, bil je novinar Domovine, televizijsko kariero je začel na Novi24TV. Tajnik združenja bo še naprej  Aleš Kocjan.

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