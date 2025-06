Nove cene nepremičnin: Na kaj vplivajo in kaj lahko storimo, če so napačne

Piše: Moja Dolenjska

Geodetska uprava RS (Gurs) je objavila nove posplošene vrednosti nepremičnin, ki pa niso zgolj birokratski podatek, kakor to opozarjajo tudi finančni strokovnjaki. Vrednosti lahko vplivajo na naše davke, zavarovanja, hipoteke, otroške dodatke, štipendije in druge socialne pomoči ali celo načrte za prodajo, pri odmeri davka na promet nepremičnin. Vrednosti nepremičnin bodo vplivali tudi pri odmeri davka na dediščino in darila.

Nove vrednosti nepremičnin bodo vplivale tudi na višino novega nepremičninskega davka, kot ga napoveduje zdajšnja koalicija (Svoboda, SD in Levica). Še prej bomo od tega plačevali višja zavarovanja. Zavarovalnice bodo namreč zavarovalnine povišale glede na višjo ceno nepremičnin, opozarjajo poznavalci.

Odzivi na nove vrednosti nepremičnin so zelo različni: nekateri pravijo, da so ocene povsem zgrešene, da so tudi do dvakrat višje od tržne vrednosti, drugi jih ocenjujejo kot realne.

Zaradi vsega tega je priporočljivo dobro preveriti podatke na potrdilih o vrednosti nepremičnin, ki ga je večina že prejela v svoje poštne nabiralnike. Poznavalci na družbenih omrežjih opozarjajo, da je Gurs po nalogu aprilskem sklepu vlade uporabljal modele za vrednotenje, ki pa niso razloženi. Prav tako ni nobene preglednosti, kako je bila vrednost posamezne nepremičnine izračunana. Pritožba na konkretno določeno posplošeno vrednost pa ni možna.

Obstaja pa možnost uveljavljanja posebnih okoliščin. Vendar le v času, t. i. posebnem obdobju, od 1. julija do 31. avgusta 2025. V času poletnih mesecev torej.

Strokovnjaki svetujejo, naj lastniki zbirna potrdila pregledajo. Če podatki o nepremičnini v evidenci vrednotenja niso pravilni, je tudi njena posplošena vrednost neustrezna, zato je v teh primerih najprej treba urediti podatke. Večinoma gre za podatke katastra nepremičnin, ki se urejajo v skladu s postopki po zakonu o katastru nepremičnin, nekaj pa je tudi podatkov iz drugih matičnih evidenc, ki se urejajo po drugih predpisih (podatki o dejavnosti posebnih enot vrednotenja po zakonu o množičnem vrednotenju, podatki o rastiščnem koeficientu in odprtosti po zakoni o gozdovih ipd.).

V teh primerih mora lastnik urediti uskladitev dejanskega stanja in stanja v uradnih evidencah. Postopki so opisani na spletni strani o katastru nepremičnin (Kataster nepremičnin – E-prostor).

Če so podatki o nepremičninah pravilni in ustrezajo dejanskemu stanju, pa lastnik vseeno meni, da posplošena vrednost nepremičnine bistveno odstopa od njene tržne vrednosti, lahko predlaga spremembo posplošene vrednosti. Vendar mora za to podati predlog.

20 odstotkov in cenilci

Predlog za ugotavljanje posebnih okoliščin na konkretni nepremičnini se lahko poda tako, da lastnik najame cenilca, ki bo izvedel oceno uveljavljanja posebnih okoliščin pri konkretni nepremičnini.

Vendar na Gursu opozarjajo, da je posebne okoliščine možno uveljavljati le v primeru, da bo cenilec ocenil, da je ocenjena vrednost vsaj 20 odstotkov ali za več kot 200.000 evrov nižja oz. višja.

Cenilec mora pred izvedbo cenitve vpliva posebnih okoliščin tudi preveriti, ali so podatki, ki se vodijo o posamezni nepremičnini, enaki stanju v naravi ali ne. Če podatki niso enaki, mora lastnik najprej urediti podatke o nepremičninah v katastru nepremičnin, šele nato lahko uveljavlja posebne okoliščine.

Vrednosti nepremičnin se naj bi predvidoma usklajevale vsaki dve leti, z vsakim usklajevanjem pa bo potreben nov postopek ugotavljanja posebnih okoliščin.

Pritožba se bo obravnavala v splošnem upravnem postopku, lastnik pa bo o odločitvi o upoštevanju oz. neupoštevanju posebnih okoliščin pisno obveščen z upravno odločbo. Vsi stroški, tudi cenilca, so v breme lastnika nepremičnine.

Za svetovanje je na voljo klicni center s številko 080 10 66 in poseben elektronski naslov [email protected].

Skratka, gre za zelo resno stvar, zaradi katere lahko posamezniki, ki ne bodo zmogli plačevati npr. novega nepremičninskega davka, prek izvršilnih postopkov lahko ostanejo brez nepremičnin. Eden znanih primerov v Sloveniji, ko prebivalka ni zmogla plačati manj kot 5000 evrov dolga, v javnosti odmeva prav te dni. Ostala je brez stanovanja, tega je na javni dražbi kupil voditelj ene od radijskih postaj.