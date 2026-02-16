Nezakonito priznavanje izobrazbe na ministrstvu za obrambo?

Piše: Valentin Dušan

Vprašanje zakonitega priznavanja izobrazbe v slovenskem obrambnem sistemu odpira resne dvome o transparentnosti, enakosti in spoštovanju pravil. Primeri domnevnih zlorab razkrivajo potrebo po nujnem nadzoru ter jasni vzpostavitvi zakonitega stanja.

In za kaj konkretno gre v primeru Ministrstva za obrambo Republike Slovenije oziroma Slovenske vojske?

Sistemi izobraževanja

V skladu z našo zakonodajo so magistrski študijski programi opredeljeni kot študijski programi druge stopnje, ki obsegajo 60 do 120 kreditnih točk (ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System) in trajajo od enega do dveh let, vendar tako, da na istem strokovnem področju skupaj s programom prve stopnje trajajo pet let. Namreč, v magistrski študijski program se lahko v Republiki Sloveniji vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij ali študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij ob opravljenih dodatnih obveznostih. Izobraževalni sistem izven Evropske unije (EU) pa je drugačen. Na primer v Združenih državah Amerike (ZDA) in Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske (VB) na določenih visokošolskih institucijah študente vpišejo v enoletni magistrski študijski program na podlagi delovnih izkušenj in drugih dosežkov na strokovnem področju, ki je bilo neposredno povezano s smerjo študijskega programa, brez predhodno zaključenega dodiplomskega študijskega programa. Zaključeni magistrski študijski program se v državi izvora uvršča na drugo stopnjo izobraževanja, vendar pa tako izobraževanje s slovenskim šolskim sistemom ni primerljivo, saj v Sloveniji na tak način ni mogoče pridobiti stopnje izobraževanja po magistrskih študijskih programih, iz česar sledi, da zgoraj opisano v tujini pridobljeno izobraževanje ni primerljivo s slovenskim šolskim sistemom.

ENIC-NARIC center

V Sloveniji je, v skladu z Lizbonsko konvencijo, ustanovljen nacionalni informacijski center za priznavanje kvalifikacij (ENIC-NARIC center). ENIC in NARIC sta mreži informacijskih centrov, ki se na nacionalni ravni ukvarjajo s priznavanjem izobraževanja. Mreža ENIC (European Network of Information Centres) povezuje informacijske centre držav, vključenih v Svet Evrope in UNESCO/CEPES, mreža NARIC (National Academic Recognition Information Centres) pa deluje na pobudo Evropske komisije in jo sestavljajo informacijski centri držav članic EU in nekaterih drugih držav. V ENIC-NARIC centru zbirajo in posredujejo informacije o slovenskem šolskem sistemu in tujih šolskih sistemih posameznih držav, vodijo postopke in izdajajo mnenja o izobrazbi v skladu z zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja ter svetujejo in informirajo posameznike in institucije o slovenskem in tujem izobraževanju.

Nezakonita praksa na ministrstvu za obrambo?

V nasprotju z zgoraj navedenimi določili naj bi se na ministrstvu za obrambo po naših informacijah uveljavilo nezakonito priznavanje pridobljene ravni izobrazbe zunaj EU, konkretno v ZDA in v VB, kamor ministrstvo na izobraževanje napotuje svoje uslužbence.

Vsem tistim uslužbencem, ki so na primer končali National Defense University (ZDA), naj bi v kadrovsko evidenco brez izvedenega postopka predhodne verifikacije oziroma postopka priznavanja nacionalnega ENIC–NARIC centra nezakonito vpisali priznano drugo bolonjsko stopnjo izobrazbe in te uslužbence posledično nezakonito imenovali na delovno mesto in v civilni naziv javnega uslužbenca »podsekretar« oziroma vojaški naziv »polkovnik«, ki jih nato minister za obrambo Borut Sajovic nezakonito poviša v čin polkovnika. S tako prakso se sistemsko krši zakon o javnih uslužbencih, posamezniki pa so imenovani v nazive in nezakonito prejemajo plačo, ki jim po stopnji izobrazbe ne pripada. Kot konkreten primer takšne nezakonitosti naj bi bila v Slovenski vojski poveljnik Centra za doktrino in razvoj ter poveljnik Šole za častnike Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. To je še posebej zaskrbljujoče, saj je to poveljstvo, ki je izobraževalno in razvojno središče vojske.

Kršenje zakonskih predpisov na sistemski in konkretni ravni

Na ministrstvu za obrambo so tako po zatrjevanju naših virov kršili zakonske predpise na sistemski in konkretni ravni ter v neenakopravni položaj postavili vse druge uslužbence ministrstva za obrambo oziroma vojske, ki zakonsko predpisano izobrazbo za tako zahtevna delovna mesta imajo. Ministra za obrambo Boruta Sajovica zato poznavalci sistema izobraževanja na ministrstvu za obrambo pozivajo k ukrepanju ter vzpostavitvi zakonitega stanja na področju priznavanja izobrazbe, pridobljene zunaj Evropske unije.