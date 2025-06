Napadli ribniškega župana, udarjali so ga s pestmi – storilec je bil izpuščen na prostost

Piše: Moja Dolenjska

Včeraj so v Ribnici obeležili 140 let Prostovoljnega gasilskega društva Ribnica. Po koncu proslave je bila gasilska veselica, katere se je v duhu podpore gasilcem udeležil tudi župan Samo Pogorelc. Vendar pa se je veselica zaradi napadov Romov na župana in na vsaj enega od mlajših občanov zaključila slabo.

Župan je zapisal, da sta ga med plesom v neposredni bližini opazovala dva Roma, katera sta brez razloga iz nenada v zelo kratkem času izvedla brutalen napad nanj. S pestmi sta ga udarjala v glavo, v ustnico in oko!

Poleg Pogorelca jo je na poti domov, skorajda pred domačo hišo, le nekaj metrov od prizorišča, skupil tudi srednješolec, komaj polnoletni občan. Slednji jo je skupil še slabše, saj ima hude poškodbe nosu, njegovo počutje pa je izjemno slabo, je sporočil ribniški župan.

Župan je zapisal, da je dovolj. “Pa ne zaradi tega, ker se je zgodilo to meni, županu Ribnice, ampak zato, ker je nedopustno da smo priča nasilju, ki nima nikakršne podlage.”

Samo Pogorelc je zato apelira na predsednico države Natašo Pirc Musar, na predsednika vlade Roberta Goloba, na Vrhovno državno tožilstvo in na ministrstva, da nemudoma ukrepajo! Včeraj se je namreč to zgodilo njemu in še vsaj enemu občanu, danes ali jutri se lahko to zgodi nam ali našim bližnjim.

“Naj še dodam, da ima policija zanimiv formular ocene ogroženosti, namreč pred pol leta, ko mi je Rom grozili s smrtjo in tudi sedaj ko sem doživel hujši fizični napad, je bilo po točkah od možnih 36 zgolj od 0-9. Ja tudi to je Slovenija. Očitno moraj pri našem sistemu človeka ubiti, da je ocena ogroženosti večja.

Sam se počutim ogrožen, skrbi me za lastno varnost, kakor tudi za varnost mojega premoženja. Poleg vsega, pa sem ravnokar izvedel, da so storilci že na prostosti, torej že danes je lahko nova žrtev, ker se je tožilec odločil tako kot se je! Tožilstvo je s tem dejanjem storilcem jasno sporočilo.”

