(METLIKA) V nočnem času Bela krajina brez zdravnika na urgenci

Piše: Moja Dolenjska

V Zdravstvenem domu (ZD) Metlika so bili primorani s 1. julijem reorganizirati službo nujne medicinske pomoči v nočnem času.

Tako od 20. do 7. ure zdravnik ni dostopen, na voljo je nujno reševalno vozilo z reševalci. Zdravnik pa je dostopen le v Zdravstvenem domu Črnomelj (oddaljenem okoli 17 km) ali v urgentnem centru Novo mesto (30 km stran po ovinkasti cesti prek Gorjancev).

Razlog je pomanjkanje zdravnikov. Trije zunanji zdravniki so odpovedali pogodbo o sodelovanju z ZD Metlika, en družinski zdravnik pa je v bolniškem staležu.

Direktorica ZD Metlika Duška Vukšinič je včeraj za medije pojasnila, da bi v ZD Metlika za sedanji obseg dela potrebovali štiri zdravnike. Trenutno se za delo dogovarjajo s tremi zdravniki s Hrvaške in enim iz Srbije. Postopki pa so dolgotrajni. Ali bo prišlo do sodelovanja oz. zaposlitev, pa Vukšiničeva ni mogla napovedati, saj so zdravniki na Hrvaškem bolje plačani kot slovenski.