Mesec se od zimskega dodatka vrača k božičnici

Piše: Spletni časopis

Do konca tega tedna bomo pripravil zakon o božičnici, da bi o njem lahko govorili na seji ekonomsko socialnega sveta. To je sinoči pri Urošu Slaku na POP TV napovedal minister za delo Luka Mesec (Levica).

V pogovoru niti enkrat ni omenil zimskega dodatka, v kar je božičnico preimenoval na prvem propadlem poskusu pogovora na ekonomsko socialnem svetu, ki so ga predstavniki gospodarstva zapustili, ker jim je sporočil, da se ni o čem pogajati, ker bo božičnica kot je napovedal premier Robert Golob v parlamentu: “Za vse. Obvezna.”

Preimenovnaje v zimski dodatek, tega so na vrat na nos v višini 150 evrov vladajoči že izglasovali za upokojence s spremembo pokojninskega zakona, bi ne bilo neobičajno, predvsem bolj levi del vlade nasprotuje katoliškim tradicijam in poimenovanjem. Z zimskim dodatkom za upokojence tudi slabo kaže, ker so ga prepozno potrdili, sindikati so namreč sprožili referendumsko proceduro zaradi drugih vsebin in ne tega dodatka in kot kaže ga letos zaradi tega ne bo mogoče izplačati.

Obveznost božičnice, da bi jo morala izplačati vsa podjetja, tudi tista, ki za to nimajo denarja, je nesprejemljiva za podjetnike. Pri tem je Luka Mesec, ki sinoči niti enkrat ni omenil zimskega dodatka, je pa zimski regres, pri Slaku nekoliko popustil. Povedal je: “Seveda nihče ne bo sili podjetja, ki nimajo denarja za izplačilo božičnice zato, da bi božičnico izplačali. Namen tega je, da zaposleni dobijo zimski regres, nagrado, ne pa, da zgubljajo službe.”

Predstavnik podjetnikov Mitja Gorenšček je povzel, da je pogovor o spremembi ureditve znova predviden za sejo ekonomsko socialnega sveta 7. novembra, prej ni mogoče, saj zakona vlada sploh še ni pripravila.

Luka Mesec in Mitja Gorenšček Foto: Zajem zaslona

Mesec računa, da bi lahko bil pogovor na seji sveta ekonomsko socialnega sveta že prihodnji teden, zakon namerava pripraviti do konca tega tedna.

Spor je še vedno, je povzel Gorenšček, ker vlada vztraja pri obveznosti božičnice, ki jo v tistih podjetjih, ki to zmorejo, gre za okoli 390.000 zaposlenih, izplačujejo že zdaj, v tistih, ki so v težavah, pa bi to pomenilo, da bi se potopila. V anketi, ki so jo naredili, je 64 odstotkov podjetij napovedalo, da bo božičnico izplačalo, okoli trideset odstotkov je takšnih, ki si tega ne morejo privoščiti. To je okoli 80.000 zaposlenih.

Mesec pa je povzel, da je v Sloveniji 950.000 zaposlenih, 80.000 jih je v podjetjih, ki težko izplačajo, 390.000 jih božičnice, ki so po veljavni ureditvi brez obveznosti plačila davkov (morajo pa podjetja plačati prispevke) že izplačuje. Po novem ne bi bil več obveznosti prispevkov, a za nižje zneske kot jih zdaj izplačujejo podjetja.

Razlika po novem pa bo, tega pa nista posebej analizirala, predvsem javni sektor, kjer doslej teh izplačil ni bilo.

Vsi pa bodo, ker zakon še ni sprejet (in niti predlagan parlamentu) imeli težave, kako to izplačati. Izplačila niso predvidena v proračunih države, občin, zdravstva, podjetij, sodišč in drugih institucij. Gorenščak je opozoril, da bodo v posameznih podjetjih morali tudi zamenjati ali posodobiti programe za izplačilo plač, česar pa še ni mogoče načrtovati, ker ni še niti osnutka zakona.

Na vprašanja, ali bodo predlagali 300, 600 ali 1200 evrov božičnice, torej četrtino, polovico ali celo minimalno plačo, je Mesec odgovoril, kako bo: “Polovica minimalne plače. Obvezna in letos. To bo predlog zakona.”