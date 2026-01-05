Mercatorjeve bencinske črpalke v roke Arabcem

Piše: C. R.

Mercator je danes zaključil prodajo hčerinske družbe M Energija, ki upravlja samopostrežne bencinske servise Maxen, družbi Sunqar Resources iz Združenih arabskih emiratov, so sporočili iz trgovca. Višine kupnine in drugih podrobnosti posla niso razkrili.

S primopredajo podjetja M Energija je zaključen prodajni postopek prodaje Maxenovih samopostrežnih bencinskih servisov, ki jih je prek M Energije upravljal Mercator.

Ta je na trg naftnih derivatov servise vstopil leta 2011, ko je prevzel družbo En Plus, ki je prvi samopostrežni bencinski servis v Sloveniji odprla leta 2006. Trenutno po Sloveniji deluje 21 samopostrežnih bencinskih servisov znamke Maxen.

Prodaja M Energije, ki je v poslovanju Mercatorja predstavljala nekaj manj kot odstotek celotnih prihodkov, sledi strategiji osredotočanja Mercatorja in njegove lastnice, skupine Fortenova grupa, na osnovno dejavnost, so navedli v Mercatorju.

Sunqar Resources se po navedbah spletne strani družbe ukvarja s prodajo naftnih proizvodov, vključno z utekočinjenim naftnim plinom, in premoga na debelo. Njeni glavni trgi so vzhodna Evropa, baltska regija in srednja Azija, dobavo pa organizirajo prek partnerstev z lastniki pomorskih terminalov na območju Azovskega in Črnega morja, je zapisano.

Družba M Energija je v letu 2024, za katero so zadnji objavljeni podatki, zabeležila 13,2 milijona evrov celotnih prihodkov, kar je bilo okoli tri odstotke več kot leto prej, in okoli 710.000 evrov čiste izgube, potem ko je ta v letu 2023 znašala 588.000 evrov.