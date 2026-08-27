Ljudje! Nika Kovač vam sporoča, da si ona zasluži več! Zato so samo oni primerni za vodenje države?

Piše: Celjski glasnik

Vsekakor se razume, da trenutna oblast ni po volji vsem tistim, ki so pod Golobom živeli lagodno in so lahko delali vse kar se jim je zahotelo.

Že iz preprostega razloga, ker je desna sredina s napovedjo takrat še morebitnega prevzema oblasti, napovedala prekinitev financiranja vseh, ki državi ne prinašajo nobene dodane vrednosti.

Vseživljenjska privilegiranost kot direktna posledica genocida in totalitarizma ni bila dovolj, zaslužijo si več, še 50, 100, 150 let vlade. Vse po vrsti so hčere Partije. pic.twitter.com/MIvL0XbBZw — Λ Generacija identitete Λ (@Identitarizem) August 21, 2026

A kljub temu jim to ne daje pravice, da bi se počutili in predstavljali kot edini, ki so poklicani za vodenje države ter da jim pripada vse kar je državnega. Kljub temu pa se z zadnjimi pozivi pred jesenjo obnašajo ravno tako. Tako Jaša Jenull denimo poziva k vroči jeseni, Nika Kovač tarna kako ji je bilo hudo te mesece in kako se bo vrnila nazaj.

Kljub temu pa so z eno od svojih objav ljudem sporočili, kot, da so oni tisti, ki morajo odločati o vsem in jim nihče nima pravice tega omejevati. Zapisali so: “Zaslužimo si več.” S tem ne bi bilo nobene težave, če bi šli na volitve, v gospodarstvo in pokazali, da res njihovo delo nekaj šteje in ga ljudje prepoznajo kot pomembnega za državo. “Vseživljenjska privilegiranost kot direktna posledica genocida in totalitarizma ni bila dovolj, zaslužijo si več, še 50, 100, 150 let vlade. Vse po vrsti so hčere Partije,” je le en odziv na njihovo vsičenost o njihovih pravicah.