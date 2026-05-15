Legendarni Ivan Borštner postal časni občan Občine Vransko

Piše: G. B.

Eden od treh še živečih članov četverice JBTZ je nedavno postal častni občan občine Vransko, saj izhaja iz tega kraja. Poklicno je deloval v JLA na področju kriptiranja in varnosti, v drugi polovici osemdesetih let pa je imel delovno mesto na sedežu tedanje devete armade v Ljubljani.

Že takrat se je zanimal za duhovna vprašanja, kot zaveden Slovenec pa je začel kritično gledati tudi na tedanji jugoslovanski vojaški in politični ustroj. V začetku leta 1988 je v roke dobil dokument, ki je nakazoval možnost posredovanja vojske proti morebitnim demonstrantom, pohabljeno kopijo pa je nato prinesel na uredništvo Mladine. S tem dejanjem se je zapisal v zgodovino slovenske pomladi, saj je kopijo nato našla Udba, ki pa je svojo najdbo kar nekaj časa prikrivala vojski. Dokler ni prišlo do politične odločitve, da Janeza Janšo izročijo v roke JLA. Oba, Janšo in Borštnerja, so aretirali ločeno na isti dan (31. maja 1988). Vojaško sodišče je 27. julija 1988 četverico (aretirali so še Davida Tasiča), od katere se je edino Franci Zavrl branil s prostosti, obsodilo na zaporne kazni.