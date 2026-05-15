(PREJELI SMO) Do kdaj bo trajalo zanikanje izdajstva Tigrovcev na Mali gori pri Ribnici – čas je za RESNICO !

Piše: Vili Kovačič

Tigr Primorske si vsako leto na novo prizadeva, da resnica nikoli ne bi prišla na dan. Po pričevanju v oddaji Pričevalci pri dr. Jožetu Možini je o izdajstvu TIGROVCEV na Mali gori pri Ribnici pričal sin izdajalca Filipa Tekavca – Gašperja. Zdaj pa predstavniki Tigra Primorske na veliko razglašajo, da je izdajstvo delo nekakšne »kolaboracije«, čeprav o kolaboraciji niti časovno niti fizično ni sledi. Očitno se zelo bojijo, da resnica pride na dan.

Vendar bo ta čas prišel, saj italijanski arhivi zagotovo hranijo ovadbo napisano v dveh jezikih. In kot mi je pred leti povedal sin Bruno, je bila ovadba napisana na kuhinjski mizi v hiši Filipa Gašperja Tekavca. Z veliko verjetnostjo pa ovadba še obstoja in saj fašisti svojih sledi niso uničevali tako na veliko kot komunisti. Prepričan sem, da ovadba, ki je bila napisana v dveh jezikih – slovenskem in italijanskem, ni kar izginila. Bruno je namreč povedal – Oče Filip je takoj po polnoči 13 maja z motorja ovadbo odvrgel pred policijsko postajo v Ribnici.

Sin Bruno je bil takrat star 2 leti in mu je o tem kasneje govorila njegova mati. Oče Filip Gašper pa je bil, sicer daleč znani komunistični »vojvoda«, likvidator, ki so se ga bali mnogi domačini daleč naokoli. Ker naj bi imel mnoge ljudi na vesti. Sicer pa je znano, da je bilo izdajstvo tudi nagrajeno, saj je Filip postal komandant prve partizanske čete . Tigrovci, ki naj bi takrat prisegli Stalinu, pa so odšli iz čete. Partijski šef za Primorsko in Ribnico je bil tedaj Aleš Bebler, celo on je imel z njim težave.

Ker o komunistični pravljici o kolaboraciji – do nedavnega so govorili o nekem vaškem posebnežu – kar ni videti konca, pozivam TIGR Primorske, da se vključi in pomaga pri raziskavi, da skupaj pridemo resnici do dna. Namesto da ščitijo laž pred resnico. Da je bilo stanje duha takšno, da je spodbujalo zločine izdajstva pa pričajo tri kitice bivše Jugoslovanske himne, ki smo jo peli vse do leta 1949 v gozdovih pa so prepevali »Čez gore, polja, po svetu naj doni: Slovenija junaška, sovjetska bodeš ti!

Hej, Slovani, svet se trese

z Volge do Triglava,

kakor Visla, kakor Jadran

valovi nam Sava.

Živi, živi duh slovanski,

živel ti boš večno!

Naj preti peklensko brezno,

ti nas vodiš srečno!

Z ruskih step veliki Stalin

kliče zmagovito,

z naših se gora odziva

mu tovariš Tito.

Predsednik Primorskega TIGR-a tudi trdi, da za izdajstvo ni nobenih dokazov, obenem pa izdajstvo priznava in ga pripisuje »kolaboraciji«. Posnetki pričevanja na RTVSLO nedvomno še obstajajo. Tigr Primorske namesto, da izdajstvo razglaša za delo kolaboracije pa pozivam naj se za materialne dokaze tudi oni potrudijo. Sam sem obiskal sina Brunota pred 10 leti najmanj 4x in rekel mi je , da ne bo mogel umreti dokler se ne razkrinka laž za katero skrivajo resnico. Čez gore, polja, po svetu naj doni: Slovenija junaška, sovjetska bodeš ti! Ne moremo pa tudi mimo spomenika na Cerju in feldmaršala Svetozarja Borojevića Bojne,generala, ki je obranil in začrtal našo zahodno mejo. Če ne bi bilo njega bi bila naša zahodna meja danes na Savi in ne na reki Soči. Njegov spomenik-prestol, ki so mu ga postavili Primorci sami, pa žal stoji skrit v gozdu kilometer stran pod veličastnim spomenikom Braniteljem slovenske zemlje na Cerju, ki je danes dobil iznakaženo ime Spomenik miru.

Ne glede na vse povedano, pa pozivam TIGR Primorske, da podpre prizadevanje za državni praznik – slovenski TIGR-13 maj, kajti spomin na TIGR ne sme umreti, saj je TIGR pomemben ne le v nacionalnem merilu, ampak v evropskem merilu. Sicer pa je odnos do novega praznika lakmusov papir njihove domoljubnosti in zavzetosti za resnico.

Letošnji Tigrovski praznik 13 maj je nova prilika, da pobudo za ta praznik oživimo in naredimo vse, da resnica o izdajstvu pride na dan. Ne moremo z zgodovino delati kot svinja z mehom! Čas je, da vsem zaslužnim damo avtentični pomen. Brez izkrivljanja dejstev, ki komu niso všeč. Čas je za RESNICO.