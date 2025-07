Kriza v zdravstvu se poglablja: v primeru odhoda direktorice zdravniki v ZD Trebnje s 1. septembrom napovedujejo skupinski odhod

Piše: Moja Dolenjska

Zdravniki v Zdravstvenem domu Trebnje s 1. septembrom napovedujejo skupinski odhod, v kolikor Karmen Lukše več ne bo direktorica zdravstvenega doma. To so po naših informacijah sklenili na zdravniškem sestanku, ki so ga imeli v petek.

Lukšetova je nedavno odstopila zaradi pritiskov, ki naj bi jo nanjo in zaposlene v ZD Trebnje izvajali predstavniki štirih občin ustanoviteljic. Zdaj mora svet na njeno mesto imenovati v. d. direktorice in objaviti razpis za novo direktorico, a v kolikor se bo to zgodilo in Lukšetova ne bo več direktorica, grozi, da bo lahko ZD Trebnje zgolj zaprl svoja vrata, saj bo odšla večina zdravnikov.

Ravnanje predstavnikov štirih občin ustanoviteljic (Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna) bodo zaposleni tudi prijavili Komisiji za preprečevanje korupcije. Očitajo jim vmešavanje v strokovno delo zdravstvenega doma, neprimeren odnos, šikaniranje in podobno, posledično pa načrtno uničevanje ZD. V ozadju spora naj bi bila sicer predvsem želja občin ustanoviteljic, da se znebijo direktorice in da ZD, ki sicer posluje pozitivno, bolj odpre mošnjiček za želje in načrte, ki jih imajo z njim občine ustanoviteljice.

Za jutri je sicer sklicana novinarska konferenca predstavnikov vseh štirih občin ustanoviteljic, na kateri naj bi pojasnili svojo plat zgodbe.