(KOMENTAR) Nikogaršnja sveča ne gori do jutra, zato bo tudi tista od Svobode kmalu ugasnila!

Piše: Vančo K. Tegov

Namen tega pisanja je spodbujanje k razmisleku. Vem, da je razmišljanje, še posebej pa premišljevanje, izjemno težaven miselni proces. Vem, da večina “bralcev” katerim je to namenjeno, to izjemno težko razume o čem govorim.

Vem tudi, da se mnogim članom svobodo-”miselne” stranke zdi nerazumljivo tisto, kar je preprosto razumeti. V stranko se preprosto včlanijo, da bi dobili službo, in za tisto “skorjo kruha” so pripravljeni ponižati sebe in svoje bližnje, svoje prednike, pa tudi svoje prihodnje generacije, do te mere, da posamezniki sprejmejo, da ostanejo brez svojih potomcev v različnih oblikah, in še naprej branijo prav tiste, zaradi katerih so ostali brez svojih potomcev. To je odraz individualnega duševnega stanja z družbenimi razsežnostmi in v okviru bolne družbe, ki vsiljuje izrazito živalske nagone brez osnovnih kazalnikov homo sapiensa. Celo, se včlanjujejo v vsak naslednji politični instant polizdelek, »derivat«, samo da zadovoljijo svoj »preživitveni« politični nagon. Enkrat so moderni, drugič so liberalni, tretjič svobodni. Ves čas pa ujetniki svojih neizživetih ambicij. Ali tako kot je eden mojih dobrih prijateljev iz sveta modrecev( brez navednic), ko pravi da ulica nikoli ni ponudila izoblikovane politične osebnosti, kvečjemu samo preglasnih, tako glasnih da preglasijo lastno pamet ter zakamuflirajo lastni manko in neznanje.

Kje je to vidno? Kje je sramotno?

Pri Tanji Fajon, ministrici za zunanje in evropske zadeve, ki pa razen naziva ministrice ne počne nič konkretnega na področju zunanjih zadev in evropskosti njenih odnosov. Celo nasprotno od tega. Pri zunanjih zadevah izvaja pro afriško in pro palestinsko in s tem pro teroristično usmerjeno zunanjo politiko, ki je v posmeh Sloveniji. Ali kot je nekdo nekje napisal, kadar Fajonova na mednarodnem parketu razlaga slovenska, ki so predvsem leva in nič na nacionalni osnovi usklajeno zunanjo politiko, se takrat prijavijo za pavzo, nujni opravek ali se med seboj spogledujejo, češ tale je zamešala oder, govornico, govori kot da je na konferenci Afriške unije. Kadar se pa gre za evropske zadeve, pa je na isti liniji kot predsednik vlade, se zateka k floskulam o konsistentni zunanji politiki, ki pa je v bistvu razglašena, tako kot je v navadi, za obrambo neusklajena, doma eno na evropski ravni pa drugi, ko se jih doma postavi pred »zid« pa grožnja o izstopu iz NATO-ja. Izraelska ministra je razglasila za nezaželeni osebi in s tem kot pravi, orje ledino na področju »bedne« in kakofonične zunanje politike.

Ali kot je na »X« zapisal Janez Janša, da za ukrep zoper Izrael ni odločila Slovenija, temveč “skupina skrajno levih privržencev Hamasa v vladi Republike Slovenije”. Ta gesta popolnoma neprimerna in neodgovorna. To pa je res da je s svojo zunanjo politiko res orje ledino na področju neumne, pro teroristične in nezrele ter skrajno škodljive politike za lastno državo. Po njenem ravnanju slovenska zunanja politika ne sodi v 21. stoletje.

Urška s kipečim oprsjem in našobljenimi usti pa kot da nima dovolj eskapad, že kot pravi njena kolegica iz zunanjega ministrstva, »orje« ledino in še kaj drugega kje se lahko zaorje na očeh javnosti z vso »vlažnostjo«, ki jo premore ko prihaja na seje in to nujne kar v obleki kot za na plažo z vso tetovažo ki se jo lahko vidi. Pozablja da Državni zbor ni ORTO bar ali katero drugo prizorišče kjer svoje glasbene in umetniške »izlive «na javni sceni kaže njen Bor, ki kot pravi zanj in za njuno ljubezen, da je prišla hitro in je segla zelo globoko. Tu, posebej pri tem seganju globoko, ji res verjamemo tudi zato ker to sega v proračun tako globoko da se lahko meri globina do tri tisoč evrov mesečno na mesec.

Glede na izpade, njeno hotnost in pohotnost, ga lahko enkrat v prihodnosti pričakujemo kar pod pultom predsedujoče v Državnem zboru. O nezmožnosti opravljanja dela poslanca, kratenju osnovnega načina nastopa poslancev kot predstavnikov v ljudstva pa ni treba izgubljati besed ampak rečemo edino da je katastrofa premili izraz za njeno vedenje. Tu pa res drži znani rek iz antičnih časov(parafraziram): »Če pride nepotešena kobila v parlamentarno palačo, ne postane kraljica, le palačo spremni v štalo.« In to štalo moramo mi državljani gledati, sprejemati. Ne, dovolj je, le kobilo je treba odpeljati vstran in jo postaviti tam kamor sodi, v štalo!

Robert Golob pa … medtem ko ga monaška kurtizana ima v šahu in mu stiska »frnikole«, kadar kaj rabi, še posebej ko ni nekaj po njenem, velja za PV že nekaj časa. Ta, ki misli da je lahko kjerkoli kadarkoli in kamor se jih zljubi, ki pa nima nikakršne vloge v zakonodajnem postopku, se, milo rečeno, neprimerno, se vtika v pripravo zakonov, na način ki je neprimeren. To kar pa je bilo te dni v zvezi z nesprejemom oziroma zavrnitvijo zakona o ravnanju z živalmi, mu je taista Tina Gaber omenjena na začetku odstavka s plemiškim »nazivom«, ukaže »podložniku« snemanje videa z dresiranim psom, ki mu daje »petko«, kjer PV trdi, »no sedaj smo uredili to in to, smo zaščitili živali, smo jim dovolili »razmnoževanje« po mili volji, se res lahko odpravimo na dopust na enemu od mnogih možnih »Karigadorjev« .

Neumno, da boli. Fran Milčinski bi v svojem slugu rekel, »da ta boj butalcev zoper lastno pamet niti ni trajal tako dolgo kot je uspešen. “Zelo” uspeva. In vsi ti »uspešni« borci zoper lastno pamet so se odpravili na počitek in krepitev lastnih moči za naslednje borbe s lastno pametjo, ki jih še niso izkoristili. Pravijo da jih imajo, borcev in moči na »zalogi«. Bog nas obvaruj!

Kako izničiti vse, kar je sramotno in neumno?

Z aktivacijo potencialov, ki niso samo obleke brez rokavov, s tetovažami, povešenimi vampi, kuštravih neurejenih poslancev, omamljenih alternativcev kot Svetovalci vladnim službam, odsluženih in iztrošenih glasbenikov kot avantgarda na kulturnem področju, poscanih kulturnikov, »zapohanih« metelkovcev, overiženih nezakonitih migrantov. Nič od tega.

Glede na iztrošenost od vseh neumnosti oz. “uspehov”, ki jih nam zavida celotna Evropa in svet, je čas ki prihaja, čas ko bo država dokončno pristala na aparatih, dobršen del pa v politični komi, ki pa bo na najnižjem vegetativnem nivoju, pred izklopom z aparatov, beri ministrstev, direktoratov, uradov, nevladnih organizacij.

Tako kot je bilo tudi v samem naslovu, njihova, leva, zelo leva, anarhistična sveča bo zagotovo ugasnila dosti časa pred jutrom. Preostanek časa do volitev pa bo bolj ali manj tavanje v politični temi, iskanju podzemnih hodnikov( tako kot pri njihovih bližnjevzhodnih teroristično levičarskih sobratov po ideologiji in lenobi), za neopazen pobeg, izginotje. Le da ne morejo bežati in ubežati pred človeškim spominom.

Resume..

Rešitev, ki jo mora pripraviti del družbe, ki je zdrav, je to da se morajo nujno in najprej popravijo tirnice po katerih mora “voziti” država, popraviti logistiko, imenovati prave sposobne upravljavce( prej zajedavce) v vseh segmentih družbe. Razum se bo srečal z razumom, razumni se bodo srečali z razumnimi, državotvorni z državotvornimi. Od tam do ustavne večine razuma ni daleč. To je tisto, kar Slovenija potrebuje.