KGZS: Primer s kmetije Bobnar ne odraža prakse slovenskih kmetij

Piše: C. R., STA

Primer domnevnega izkoriščanja tujih delavcev, zaposlenih na kmetiji Bobnar v Cerkljah na Gorenjskem, ne odraža prakse slovenskih kmetij, je v sporočilu za javnost poudarila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS). Pristojne je pozvala, naj glede očitanih kršitev nemudoma ukrepajo.

Televizija Slovenija je ta teden razkrila, da naj bi na Kmetijskem gospodarstvu Bobnar v Cerkljah na Gorenjskem 21 delavcev iz Indije delalo v zelo slabih pogojih, delodajalec naj jim med drugim ne bi dovolil piti vode. Delavci so na pomoč zaprosili tudi predsednico države Natašo Pirc Musar, ki je dogajanje ostro obsodila in pisma posredovala pristojnim ustanovam.

Inšpektorji so sicer na kmetiji in pri drugih podjetjih istega lastnika že izvedli več nadzorov. V Cerkljah na Gorenjskem so tako ugotovili kršitve s področja delovnih razmerij glede zagotavljanja počitkov med dvema delovnima dnevoma ter glede obračunavanja in izplačevanja dodatkov za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev so vložili kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kranju.

KGZS je danes poudarila, da ta primer ne odraža prakse večine slovenskih kmetij, ki si prizadevajo za spoštovanje zakonodaje in s tem odgovorno pridelavo hrane. “Večina slovenskih kmetov razume pomen dostojnih delovnih pogojev, saj brez zadovoljnih delavcev ni mogoče zagotavljati kakovostne pridelave hrane,” so zatrdili.

Zbornica zato podpira hitro in učinkovito ukrepanje pristojnih organov, saj da bo le tako mogoče zaščititi delavce pred izkoriščanjem ter hkrati ohraniti zaupanje javnosti v slovensko kmetijstvo. Ob tem so opozorili, da primeri, ki odstopajo od zakonitih in etičnih praks, neupravičeno mečejo slabo luč na vse slovenske kmete.

“Odločno zavračamo vsako nespoštovanje delovne zakonodaje in smo kritični do takšnih praks. Zato pozivamo pristojne institucije, naj v najkrajšem času raziščejo dogajanje na omenjeni kmetiji in ob morebitnih kršitvah ustrezno ukrepajo. Takšna ravnanja ne sodijo v današnji čas in predstavljajo škodo tako delavcem kot tudi ugledu slovenskega kmetijstva,” je ob tem poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek.

Poleg tega takšna praksa po njegovih besedah predstavlja nelojalno konkurenco tistim kmetom, ki spoštujejo zakonodajo in zagotavljajo poštene pogoje dela.