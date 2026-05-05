Kaj skrivata Asta Vrečko in Luka Mesec, da ne dovolita snemanja prostorov stranke v Državnem zboru?

Piše: Celjski glasnik

Vsaj leto dni smo bili priče vehementnim izjavam Aste Vrečko in Luke Mesca, kako je Levica edina stranka, ki je brez afer.

Pa niso bili še dodobra speljani vsi procesi novega sestavljanja državnega zbora, kaj šele vlade, pa je bila ravno Levica tista pri kateri se je najprej pokazalo, kako so besede o socialni državi namenjene zgolj za njihove privilegije ter privilegije rdeče elite. A sedaj, ko je potrebno dokazati nasprotno, se vsem preprečuje, da bi ljudje to dejansko izvedeli.

https://t.co/DO2Go8XZrt

Neverjetno: Levica ni dovolila posneti poslanskih prostorov svoje stranke v DZ. Dobesedno v poročilu Pop TV! Kaj je zadaj? Kaj skrivajo? Komentar @LukaMesec ? @Astavrecko? Da ne govorimo, kaj bi bilo, če bi to naredila kakšna druga stranka. — Boštjan M. Turk (@m_bostjan) May 1, 2026

Spomnimo, kako je v preteklem tednu poslanka Resni.ce razkrila, da se je ravno stranka Levica v preteklem mandatu najbolj posluževala nakupa pohištva za svojo poslansko skupino in to seveda z davkoplačevalskim denarjem. Poslanka je razkrila, da naj bi stranka Levice v preteklem mandatu za 5 poslancev pridobila kar 9 novih kavčev, a namesto, da bi Levica to zanikala ali dokazala nasprotno, drugo stran obtožuje, da želi s stem odvrniti pozornost od sestavljanja nove vlade. Sedaj, ko so želeli novinarji to preveriti, pa so jim v Levici to onemogočili. Zakaj?

“Neverjetno: Levica ni dovolila snemanja parlamentarnih prostorov svoje stranke v DZ. Dobesedno v poročilu Pop TV! -Kaj je za tem? -Kaj pa se skrivajo? Komentar za komentarje @LukaMesec??@Astavrecko?? Da ne omenjam, kako bi bilo, če bi to storila druga stranka,” je ob tem opozoril dr. Boštjan M. Turk.