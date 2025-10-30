Kaj bo storila že danes jokajoča Nika Kovač, če bo v Evropi dosežen dogovor, da morajo NVO-ji razkriti vire financiranja?

Piše: Celjski glasnik

Ko se je Nika Kovač s svojim Inštitutom 8. marec “preselila” iz varnega domačega naslonjala, kjer so jo ščitili politiki in državne institucije, je spoznala krutost resničnega življenja.

Danes namreč spoznava, da so drugod po svetu še razumni ljudje, ki prepoznajo manipulacije in nenazadnje poskus lagodnega življenja s pomočjo (ne)dela. A sedaj se seveda ta ista Nika Kovač zopet postavlja v vlogo žrtve in dobesedno išče potuho.

Drži, upam, da nam uspe. Skrajni čas je, da levičarsko-nevladno agendo po Evropi ustavimo. Prav tako si aktivno prizadevam, da bi vsi NVOji, ki vplivajo na javne odločitve, morali razkriti svoje financiranje. Ljudje morajo vedeti odkod denar! #700jurjev @EPPGroup pic.twitter.com/eCtpY9esXE — Matej Tonin (@MatejTonin) October 23, 2025

Evropa je namreč kot kaže spoznala, da gre pri njihovi akciji za uzakonitev splava za manipulacijo, zato ji v Evropi odrekajo podporo in vse kaže na njen neuspeh v evropskem parlamentu. A seveda Nika ne išče krivca pri sebi, ampak v politikih in tokrat ga je našla v Mateju Toninu, ki naj bi bil kriv, da so v Evropi spregledali njene namere. Vendar je ta besedni dvoboj med Niko in Matejem Toninom razkril še eno zadevo, ki bi lahko prvo še bolj razjezil.

V odzivu na obtožbe Nike Kovač se je namreč odzval tudi Matej Tonin, ki njej in raznim slovenskim vladnim nevladnim organizacijam sporoča, da se bo boril tudi za obvezno razkritje financiranja takšnih organizacij. Matej Tonin je zapisal: “Drži, upam, da nam uspe. Skrajni čas je, da levičarsko-nevladno agendo po Evropi ustavimo. Prav tako si aktivno prizadevam, da bi vsi NVOji, ki vplivajo na javne odločitve, morali razkriti svoje financiranje. Ljudje morajo vedeti, od kod denar!”