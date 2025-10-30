e-Demokracija
15.1 C
Ljubljana
četrtek, 30 oktobra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Kaj bo storila že danes jokajoča Nika Kovač, če bo v Evropi dosežen dogovor, da morajo NVO-ji razkriti vire financiranja?

Slovenija
Leva aktivistka Nika Kovač (foto: Bobo)

Piše: Celjski glasnik

Ko se je Nika Kovač s svojim Inštitutom 8. marec “preselila” iz varnega domačega naslonjala, kjer so jo ščitili politiki in državne institucije, je spoznala krutost resničnega življenja.

Danes namreč spoznava, da so drugod po svetu še razumni ljudje, ki prepoznajo manipulacije in nenazadnje poskus lagodnega življenja s pomočjo (ne)dela. A sedaj se seveda ta ista Nika Kovač zopet postavlja v vlogo žrtve in dobesedno išče potuho.

Evropa je namreč kot kaže spoznala, da gre pri njihovi akciji za uzakonitev splava za manipulacijo, zato ji v Evropi odrekajo podporo in vse kaže na njen neuspeh v evropskem parlamentu. A seveda Nika ne išče krivca pri sebi, ampak v politikih in tokrat ga je našla v Mateju Toninu, ki naj bi bil kriv, da so v Evropi spregledali njene namere. Vendar je ta besedni dvoboj med Niko in Matejem Toninom razkril še eno zadevo, ki bi lahko prvo še bolj razjezil.

V odzivu na obtožbe Nike Kovač se je namreč odzval tudi Matej Tonin, ki njej in raznim slovenskim vladnim nevladnim organizacijam sporoča, da se bo boril tudi za obvezno razkritje financiranja takšnih organizacij. Matej Tonin je zapisal: “Drži, upam, da nam uspe. Skrajni čas je, da levičarsko-nevladno agendo po Evropi ustavimo. Prav tako si aktivno prizadevam, da bi vsi NVOji, ki vplivajo na javne odločitve, morali razkriti svoje financiranje. Ljudje morajo vedeti, od kod denar!”

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

(VIDEO) Poglejte to sprevrženost: svobodnjaška poslanka opozicijskega poslanca primerjala s psom

Slovenija

Jan Macarol v poduk vladnim socialistom: “Kdor nikoli ni vodil lastnega podjetja, ne pozna meseca decembra.”

Prejeli smo

(PREJELI SMO) Delodajalske organizacije razočarane nad načinom vodenja socialnega dialoga

Fokus

»Šutarjev« zakon kot krinka za obrambo Goloba od morebitne usode slovenskega »Ceausescuja«

© Nova obzorja d.o.o., 2025